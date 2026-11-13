सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी टूर्नामेंट में मुंबई की टीम को एलीट ग्रुप डी में रखा गया है और सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में ये टीम अपना पहला मैच 14 नवंबर को हैदराबाद के खिलाफ कोलकाता में खेलेगी। हैदराबाद की टीम काफी मजबूत है और इस टीम को हराना मुंबई के लिए आसान तो नहीं होने वाला है, लेकिन इस टीम में भी स्टार खिलाड़ियों की कमी नहीं है जो मैच को पलटने का दम रखते हैं।

तीसरे नंबर पर खेल सकते हैं कप्तान सूर्यकुमार यादव

हैदराबाद के खिलाफ बात अगर मुंबई की प्लेइंग इलेवन की करें तो इस टीम के लिए पारी की शुरुआत अंगकृष रघुवंशी के साथ दिव्यांश सक्सेना कर सकते हैं। वहीं कप्तान सूर्यकुमार यादव तीसरे नंबर पर खेलते हुए नजर आ सकते हैं। सूर्यकुमार यादव इस टूर्नामेंट के जरिए एक बार फिर से टीम इंडिया में वापसी का रास्ता तलाशेंगे तो वहीं मुंबई बैटिंग क्रम में चौथे नंबर पर सरफराज खान के खेलने की संभावना है।

मुंबई की टीम में शिवम दुबे भी हैं जो पांचवें स्थान पर हो सकते हैं जो गेंदबाजी में भी टीम को विकल्प देते हैं तो वहीं विकेटकीपर हार्दिक तमोरे छठे स्थान पर खेल सकते हैं और फिनिशर की भूमिका में नजर आ सकते हैं। 7वें नंबर पर मुशीर खान हो सकते हैं जो बेहतरीन बैटिंग तो करते ही हैं साथ ही टीम को स्पिन विकल्प भी देते हैं। टीम में तेज गेंदबाज के रूप में शार्दुल ठाकुर और मोहित अवस्थी को शामिल किया जा सकता है जबकि शम्स मुलानी और अथर्व अंकोलकर स्पिनर की भूमिका में दिखेंगे साथ ही ये दोनों अच्छी बैटिंग भी कर लेते हैं।

हैदराबाद के खिलाफ मुंबई की संभावित प्लेइंग इलेवन

अंगकृष रघुवंशी, दिव्यांश सक्सेना, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), सरफराज खान, शिवम दुबे, हार्दिक तमोरे, मुशीर खान, शार्दुल ठाकुर, शम्स मुलानी, अथर्व अंकोलेकर, मोहित अवस्थी।

सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2026-27 के लिए मुंबई की टीम

सरफराज खान, अंगकृष रघुवंशी, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), हार्दिक तमोरे (विकेटकीपर), शिवम दुबे, मुशीर खान, शार्दुल ठाकुर, साईराज पाटिल, शम्स मुलानी, दिव्यांश सक्सेना, अथर्व अंकोलेकर, मोहित अवस्थी, सुवेद पारकर, मैक्सवेल स्वामीनाथन, सिल्वेस्टर डीसूजा।

हैदराबाद की टीम

तन्मय अग्रवाल, अमन राव पेराला, कोडिमेला हिमतेजा, अभिरथ रेड्डी, राहुल राधेश (विकेट कीपर), चामा वी मिलिंद (कप्तान), तनय त्यागराजन, अजय देव गौड़, राहुल बुद्धि, प्रग्नय रेड्डी, चिन्तला रक्षण रीडडी, भावेश सेठ, सरनू निशांत, प्रणव वर्मा, वेद रेड्डी, गडुगु गणेश, हर्षित साई वाई।

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