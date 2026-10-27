रणजी ट्रॉफी 2026-27 के तीसरे मुकाबले में मुंबई की टीम ने हरियाणा के खिलाफ अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। मुशीर खान ने इस मुकाबले में पहले शतक लगाया और फिर गेंदबाजी में भी अपना जलवा दिखाया। उन्होंने मुंबई की गेंदबाजी के दौरान हरियाणा के दो विकेट चटकाए। एलीट ग्रुप डी के तीसरे दौर के मुकाबले में मंगलवार को यहां मुंबई के पहली पारी में 430 रन के जवाब में दूसरे दिन दो विकेट पर 108 रन बनाए।

मुशीर (28 रन पर दो विकेट) ने हरियाणा के दोनों सलामी बल्लेबाजों कप्तान अंकित कुमार (35) और हिमांशु राणा (27) को पवेलियन भेजा। दोनों ने पहले विकेट के लिए 61 रन की साझेदारी की। दिन का खेल समाप्त होने तक हरियाणा की टीम पहली पारी के आधार पर 322 रन से पीछे थी। बाएं हाथ के स्पिनर मुशीर ने विकेट के मौके बनाए लेकिन उन्हें दूसरे सत्र में दो विकेट से ही संतोष करना पड़ा। मुशीर ने पहले अंकित को पगबाधा आउट किया और फिर राणा को पहली स्लिप में सरफराज खान के हाथों कैच कराया।

तनुष का अर्धशतक, सरफराज फिफ्टी से चूके

राणा इससे पहले भाग्यशाली रहे जब तुषार देशपांडे के पारी के पांचवें ओवर में तीसरी स्लिप पर दिव्यांश सक्सेना ने उनका कैच टपका दिया। उस समय हरियाणा का स्कोर 17 रन था। स्टंप के समय धीरू सिंह 23 रन बनाकर खेल रहे थे जबकि दूसरे छोर पर निशांत सिंधू 17 रन बनाकर उनका साथ दे रहे थे। इससे पहले दूसरे दिन सुबह के सत्र मुंबई ने जल्दी-जल्दी विकेट गंवाए लेकिन तनुष कोटियान के नाबाद 52 रन की बदौलत टीम 430 रन तक पहुंचने में सफल रही।

तनुष कोटियान ने 96 गेंद की पारी में चार चौके लगाए। पहले दिन के नाबाद बल्लेबाज सरफराज खान (40 रन, 96 गेंद, छह चौके) को निशांत सिंधू ने पगबाधा आउट किया। मुंबई के कप्तान सिद्धेश लाड 33 रन बनाकर हरियाणा के तेज गेंदबाज अमन कुमार का शिकार बने। मुंबई ने दूसरे दिन की शुरुआत तीन विकेट पर 290 रन से की थी। हरियाणा की ओर से सामंत जाखड़ सबसे सफल गेंदबाज रहे जिन्होंने 41 रन देकर तीन विकेट लिए।

एलीट ग्रुप डी के अन्य मैचों का हाल

चेन्नई में तमिलनाडु पहली पारी में 19 रन से पिछड़ गया लेकिन गेंदबाजों के दमदार प्रदर्शन से वापसी करते हुए रेलवे की दूसरी पारी में नौ विकेट 107 रन तक गिरा दिए। रेलवे की कुल बढ़त 126 रन की है। आर साई किशोर ने 38 रन देकर चार विकेट लिए जबकि जेगनाथन हेमचुदेशन ने 21 रन देकर तीन विकेट चटकाए।

चंडीगढ़ ने अपनी मेजबानी में खेले जा रहे मैच में सलामी बल्लेबाज नेहल पजनी के दोहरे शतक की मदद से हिमाचल प्रदेश के खिलाफ पांच विकेट पर 685 रन बनाकर पहली पारी घोषित की। पजनी ने 349 गेंद में 24 चौकों और दो छक्कों की मदद से 222 रन बनाए। उनके अलावा मनन वोहरा (61), अर्सलान खान (99), अक्षिता राणा (74) और भगमेंदर लाथर (नाबाद 50) ने भी अर्धशतक जड़े। इसके जवाब में हिमाचल प्रदेश ने बिना कोई विकेट गंवाए 49 रन बना लिए थे। हिमाचल की टीम पहली पारी के आधार पर अब भी 636 रन से पीछे है।

देहरादून में राजस्थान के 272 रन के जवाब में मेजबान उत्तराखंड पहली पारी में 194 रन पर सिमट गया और उसे 78 रन की बढ़त गंवानी पड़ी। दूसरी पारी में राजस्थान ने दिन का खेल समाप्त होने तक एक विकेट पर 39 रन बना लिए थे। उसकी कुल बढ़त 117 रन की हो गई है।

Ranji Trophy: आयुष बडोनी का लगातार दूसरा दोहरा शतक, गंभीर-कोहली के क्लब में शामिल

दिल्ली के कप्तान आयुष बडोनी ने रणजी ट्रॉफी में अपना शानदार फॉर्म जारी रखते हुए रांची में झारखंड के खिलाफ तीसरे दौर के मैच में लगातार दूसरा दोहरा शतक जड़ा। खेल के दूसरे दिन उन्होंने 28 चौकों और 3 छक्कों की मदद से सिर्फ 216 गेंदों में अपना दोहरा शतक पूरा किया। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर





