रणजी ट्रॉफी 2026-27 के दूसरे मैच में मुंबई ने हिमाचल प्रदेश के खिलाफ खुद को मजबूत स्थिति में पहुंचा लिया है। पहली पारी में हिमाचल की टीम 140 रन पर सिमट गई थी। जवाब में मुंबई ने दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक 4 विकेट पर 398 रन बना लिए हैं। मुंबई की कुल बढ़त 258 रन की हो चुकी है। टीम इंडिया से बाहर चल रहे सरफराज खान शतक लगाने के बाद 139 रन बनाकर नाबाद हैं।

वहीं मुंबई के लिए सरफराज खान के छोटे भाई मुशीर खान ने भी 57 रन की अर्धशतकीय पारी खेली। इसके अलावा कप्तान सिद्धेश लाड ने 188 गेंद पर 87 रन बनाए। दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक मुंबई के लिए शतकवीर सरफराज खान 139 रन बनाकर नाबाद थे और उनके साथ विकेटकीपर बल्लेबाज आकाश आनंद भी 58 रन बनाकर टिके थे। सरफराज का यह 18वां फर्स्ट क्लास शतक रहा।

सरफराज, मुशीर, सिद्धेश की बेहतरीन पारियां

सरफराज को हाल ही में न्यूजीलैंड दौरे के लिए चुनी गई भारतीय टीम में जगह नहीं मिली। वहीं उन्होंने अब बेहतरीन शतक लगाते हुए चयनकर्ताओं को फिर जवाब दिया है। वह इस मैच में अब तक 213 गेंद की अपनी पारी में 18 चौके लगाए। वहीं कप्तान सिद्धेश लाड ने 14 चौके और एक छक्का लगाया। मुंबई की शुरुआत अच्छी नहीं थी और 32 रन पर दो विकेट गिर गए थे। उसके बाद मुशीर और सिद्धेश ने 122 रन जोड़े।

फिर सिद्धेश ने सरफराज के साथ 68 रन की साझेदारी की। चोटिल आयुष म्हात्रे की जगह टीम में आए अंगकृष रघुवंशी 20 रन का ही योगदान दे सके। मुंबई की टीम पिछले मैच के मुकाबले इस मैच में नई ओपनिंग जोड़ी के साथ उतरी है। यशस्वी जायसवाल भी पिछला मैच खेले थे लेकिन इस मैच से बाहर हो गए।

हिमाचल प्रदेश के लिए अभिषेक कुमार और जितेंदर राना ने 2-2 विकेट लिए। इससे पहले मुंबई के गेंदबाजों ने भी बेहतरीन प्रदर्शन पहले दिन किया था। हिमाचल की पूरी टीम 39.5 ओवर खेलकर ही 140 रन पर सिमट गई थी। पिछले मैच के हीरो तुषार देशपांडे ने इस मैच की भी पहली पारी में 4 विकेट अपने नाम किए। वहीं सिल्वेस्ट डीसूजा ने 2 और मोहित अवस्थी व तनुष कोटियान ने 1-1 विकेट झटका।

रणजी ट्रॉफी 2026-27 के एलीट ग्रुप डी में मुंबई की टीम टॉप पर है। मुंबई ने पहले मैच में चंडीगढ़ को पारी और 155 रन से हराया था। हिमाचल प्रदेश की टीम पहले मैच में हरियाणा के खिलाफ 7 विकेट से हार गई थी और अंकतालिका में आखिरी पायदान पर है।

Ranji Trophy: चिन्मय सुतार ने बनाए 400 रन, ब्रायन लारा के रिकॉर्ड की बराबरी; लक्ष्मण, गावस्कर, पुजारा समेत कई दिग्गज छूटे पीछे

रणजी ट्रॉफी 2026-27 के प्लेट ग्रुप के मुकाबले में मिजोराम के बल्लेबाज चिन्मय सुतार ने नाबाद 400 रनों की पारी खेली। उन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट इतिहास में ब्रायन लारा के रिकॉर्ड की बराबरी की। वहीं रणजी में ऐसा करने वाले वह दूसरे खिलाड़ी बने। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर





