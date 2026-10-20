भारतीय टीम में वापसी की कवायद में लगे सरफराज खान के 154 रन की मदद से मुंबई ने हिमाचल प्रदेश के खिलाफ रणजी ट्रॉफी एलीट ग्रुप डी के मुकाबले में मंगलवार को यहां बड़ी बढ़त हासिल करने की तरफ कदम बढ़ाए। सरफराज ने 228 गेंदों में 19 चौकों की मदद से 154 रन बनाए, जबकि विकेटकीपर-बल्लेबाज आकाश आनंद ने 239 गेंदों में 14 चौकों के साथ 117 रन बनाए।

मुंबई ने इस तरह से अपनी पहली पारी आठ विकेट पर 528 रन बनाकर घोषित की। बता दें कि पहली पारी में हिमाचल प्रदेश ने सिर्फ 140 रन बनाए थे और तुषार देशपांडे ने 4 विकेट मुंबई के लिए झटके थे। इस तरह मुंबई को पहली पारी के बाद 388 रन की बढ़त मिली थी। इसके बाद तीसरे दिन का खेल समाप्त होने तक हिमाचल ने तीन विकेट पर 144 रन बनाए थे। इस तरह से वह अभी मुंबई से 244 रन पीछे है।

दूसरी पारी में मुंबई के लिए मोहित अवस्थी, सिल्वेस्टर डीसूजा और शम्स मुलानी ने एक-एक विकेट झटका। वहीं मुंबई के लिए बल्लेबाजी की बात करें तो सरफराज और आकाश ने शतक लगाए। उसके अलावा कप्तान सिद्धेश लाड ने 87 और मुशीर खान ने 57 रन की पारी खेली।

तमिलनाडु ने उत्तराखंड को हराया

उधर एलीट ग्रुप डी के दूसरे मैच में चेन्नई में तमिलनाडु ने आर साई किशोर (34 रन देकर छह विकेट) की शानदार हैट्रिक से उत्तराखंड को पारी और 66 रन से हरा दिया। तमिलनाडु ने अपनी पहली पारी में 313 रन बनाए थे जिसके जवाब में उत्तराखंड की टीम 134 रन पर आउट हो गई। फॉलोऑन करने के बाद उसकी टीम 113 रन ही बना पाई।

साई किशोर ने 43वें ओवर की आखिरी तीन गेंदों पर लक्ष्य रायचंदानी (19), सौरभ रावत (00) और आदित्य रावत (00) को आउट करके अपनी हैट्रिक पूरी की। जयपुर में खेले जा रहे इस ग्रुप के एक अन्य मैच में रेलवे ने राजस्थान के 497 रन के जवाब में छह विकेट पर 305 रन बनाए हैं और अभी वह 192 रन पीछे है। रेलवे की ओर से एशान गोयल (64), भार्गव मेराई (73) और रवि सिंह (53) ने अर्धशतक बनाए।

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