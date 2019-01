दक्षिण अफ्रीका के साथ खेले गए दूसरे वनडे मैच में अफ्रीकी टीम ने पाकिस्तान को हराकर 5 वनडे मैचों की सीरीज बराबर कर ली है। हालांकि यह मैच इसके फैसले से ज्यादा पाकिस्तान के कप्तान सरफराज अहमद द्वारा दक्षिण अफ्रीकी ऑलराउंडर एंडिले फेलुकवायो पर की गई नस्लीय टिप्पणी के कारण चर्चा में है। अफ्रीकी खिलाड़ी पर की गई नस्लीय टिप्पणी के चलते सरफराज लोगों के निशाने पर आ गए हैं और उनकी आलोचना कर रहे हैं। अब पाकिस्तान के पूर्व दिग्गज तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने भी सरफराज की टिप्पणी पर नाराजगी जाहिर की है और सरफराज अहमद को अपनी गलती पर माफी मांगने की सलाह दी है। शोएब अख्तर ने अपना एक वीडियो ट्वीट कर इस मामले पर अपनी बात रखी।

क्या कहा था सरफराज नेः दूसरे वनडे मैच में एंडिले फेलुकवायो ने शानदार ऑलराउंड प्रदर्शन करते हुए अपनी टीम को जीत दिलायी। पहले गेंदबाजी में फेलुकवायो ने 4 विकेट झटके। इसके बाद बल्लेबाजी में भी 69 रनों की नाबाद पारी खेली। मैच के दौरान जब फेलुकवायो बल्लेबाजी कर रहे थे, तो सरफराज ने उनसे कहा कि “अबे काले, तेरी अम्मी आज कहां बैठी हैं? क्या पढ़वा के आया है आज?” सरफराज की ये बातें स्टंप माइक में कैद हो गईं और इसके बाद लोगों ने नस्लीट टिप्पणी के लिए पाकिस्तान के कप्तान को सोशल मीडिया पर लताड़ लगानी शुरु कर दी। अपने ट्वीट में शोएब अख्तर ने कहा है कि ‘बतौर क्रिकेटर और पाकिस्तानी ये चीज बिल्कुल भी स्वीकार नहीं की जा सकती। हो सकता है कि गरमा-गरमी के दौरान ये बातें उन्होंने कह दी हों, लेकिन सरफराज को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए।’

