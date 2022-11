Delhi Liquor Scam: आंध्र क्रिकेट एसोसिएशन के फिर अध्यक्ष बने शरद चंद्र रेड्डी, दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े हैं तार

Sarath Chandra Reddy:आंध्र क्रिकेट एसोसिएशन ने सरद चंद्र रेड्डी को एक बार फिर अध्यक्ष चुना है। उनका नाम दिल्ली शराब घोटाला से जुड़ा है और वह हिरासत में हैं।

Sarath Chandra Reddy:शरद चंद्र रेड्डी फिर बने एसीए के अध्यक्ष। (फोटो- Aurobindo Pharma's website)

