भारतीय क्रिकेट टीम को श्रीलंका के खिलाफ 2 मैचों की टेस्ट सीरीज में हिस्सा लेना है जिसकी शुरुआत 15 अगस्त से होगी। इस टेस्ट सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान पहले ही किया जा चुका है। इस टेस्ट सीरीज के लिए चुनी गई टीम में साराश जैन को भी शामिल किया गया और चोटिल होने वाले वाशिंगटन सुंदर को इस दौरे से बाहर रखा गया। अब टीम इंडिया के पूर्व ओपनर वसीम जाफर ने खुलकर कहा कि सारांश, सुंदर से ज्यादा अच्छे गेंदबाज हैं और उनका टेस्ट टीम में चयन एकदम सही फैसला है।

वाशिंगटन सुंदर से बेहतर गेंदबाज हैं सारांश जैन

वसीम जाफर ने अपने यूट्यूब चैनल पर बात करते हुए कहा कि श्रीलंका की टीम में कई बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं इसलिए आपको एक अच्छे ऑफ-स्पिनर की जरूरत है। वॉशिंगटन सुंदर फिट नहीं हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वह (सारांश जैन) सुंदर से बेहतर गेंदबाज हैं। हो सकता है कि वॉशिंगटन बेहतर बल्लेबाज हों, लेकिन एक गेंदबाज के तौर पर सारांश में बेहतरीन काबिलियत है। मुझे इस बात की भी खुशी है कि चयनकर्ताओं ने उनकी उम्र पर ध्यान न देकर उन्हें पूरी तरह से उनकी काबिलियत के आधार पर चुना है।

वसीम ने आगे कहा कि मुझे हैरानी नहीं है क्योंकि यह खिलाड़ी घरेलू क्रिकेट में खासकर रेड-बॉल क्रिकेट में लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। वह एक मेहनती क्रिकेटर है जो लंबे फॉर्मेट में आकर लगातार अपना काम करता है। वह पुराने जमाने के स्पिनर जैसे हैं। आप उनमें बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं देखेंगे, लेकिन उनमें एक ही जगह पर लगातार गेंद डालने की काबिलियत है। उनकी सीम पोजिशन बहुत अच्छी है जैसा हमने रविचंद्रन अश्विन और हरभजन सिंह जैसे गेंदबाजों में देखा है। इसलिए मुझे लगता है कि यह एक अच्छा सिलेक्शन है।

वसीम ने सारांश के बारे में आगे कहा कि पिछले सीजन में उन्होंने 500 से ज्यादा रन बनाए और 30 से ज्यादा विकेट लिए थे यानी उनका प्रदर्शन शानदार रहा है। यह देखकर अच्छा लगता है कि घरेलू क्रिकेट में अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को इनाम मिल रहा है। मैं सारांश जैन के लिए खुश हूं क्योंकि वह एक बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं और उन्होंने अपने प्रदर्शन के दम पर यह मौका हासिल किया है।

इशान नंबर 4, केएल राहुल टॉप पर; इंटरनेशनल क्रिकेट में एक भी गेंद फेंके बिना सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-5 भारतीय

भारत की तरफ से इंटरनेशनल क्रिकेट में एक भी गेंद फेंके बिना सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बैटर केएल राहुल हैं जबकि इस लिस्ट में इशान किशन, अजिंक्य रहाणे, ऋषभ पंत जैसे बल्लेबाज भी शामिल हैं। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)