सारा तेंदुलकर ने उठाया रोलर हॉकी का लुत्फ, मैच के बीच में ही होने लगी मारपीट; सचिन तेंदुलकर की बेटी ने शेयर किया वीडियो

Sara Tendulkar Watched Roller Hockey, Shared Video of Fight Between The Match: सारा तेंदुलकर इन दिनों लंदन में हैं और इसी बीच उन्होंने रोलर हॉकी का भी लुत्फ उठाया है। सचिन तेंदुलकर की बेटी ने मैच के दौरान हुई मारपीट का एक वीडियो भी शेयर किया है।

सारा तेंदुलकर इन दिनों लंदन में हैं और इसी बीच वह रोलर हॉकी का मैच देखने गईं जहां खिलाड़ी आपस में मारपीट करने लगे (सोर्स- इंस्टाग्राम स्टोरी स्क्रीनशॉट Sara Tendulkar)

