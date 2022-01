शुभमन गिल ही नहीं इनसे भी जुड़ चुका है सारा तेंदुलकर का नाम, बॉलीवुड एक्टर ने सचिन की बेटी से रिश्ते पर कही थी यह बात

Bollywood Actor Opened Up On his Relationship With Sara Tendulkar: सारा तेंदुलकर का नाम शुभमन गिल के अलावा एक बॉलीवुड एक्टर के साथ भी जुड़ चुका है। एक्टर ने एक बार अफवाहों पर चुप्पी तोड़ते हुए सचिन की बेटी के साथ रिश्ते को लेकर जवाब भी दिया था।

सारा तेंदुलकर को हाल ही में कई बार सिद्दार्थ केरकर के साथ काफी क्लोज बॉन्ड शेयर करते हुए स्पॉट किया गया है (सोर्स- इंस्टाग्राम Sara Tendulkar, Siddharth kerkar)

