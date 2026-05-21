महान भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर की बेटी सारा तेंदुलकर ने एक फोटोग्राफर/पापाराजी को उसके बॉडी-शेमिंग वाले कमेंट्स के लिए जमकर फटकार लगाई। सारा तेंदुलकर ने पापाराजी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने और बॉडी-शेमिंग का आरोप लगाया। पापाराजी की पोस्ट में सारा तेंदुलकर के साथ उनकी भाभी (अर्जुन तेंदुलकर की पत्नी सानिया) का भी जिक्र किया गया था।

मुंबई के एक पापाराजी ने सारा तेंदुलकर और उनकी भाभी सानिया चंडोक का एयरपोर्ट पर आते हुए वीडियो शेयर किया था। वीडियो में बस दोनों को टर्मिनल में घुसते हुए दिखाया गया था, लेकिन पापाराजी के आपत्तिजनक कैप्शन ने ऑनलाइन हंगामा खड़ा कर दिया और सारा समेत नेटिजंस की आलोचनाओं का सामना किया।

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक रील वायरल हुई थी, जिसमें सारा तेंदुलकर और सानिया चंडोक को लेकर बेहद आपत्तिजनक टिप्पणी की गई थी। इस पोस्ट को देखने के बाद सारा तेंदुलकर ने इंस्टाग्राम स्टोरी के जरिये अपनी नाराजगी जाहिर की।

सारा तेंदुकर ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में उस वीडियो का एक हिस्सा साझा करते हुए लिखा, ‘‘@tahirjasus तुम घिनौने हो। यह पत्रकारिता नहीं है। हमें अकेला छोड़ दो।’’ इतना ही नहीं सारा तेंदुलकर ने संबंधित अकाउंट को टैग करते हुए आगे लिखा, ‘‘तुम अपनी पोस्ट डिलीट कर सकते हो, लेकिन इससे तुम कम घिनौने साबित नहीं हो पाओगे।’’

बॉडी-शेमिंग वाले वीडियो पर सारा तेंदुलकर का गुस्सा फूटा, सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी से नाराज हुईं। (फोटो सोर्स- Instagram/@saratendulkar)

बताया जा रहा है कि विवाद बढ़ने के बाद उस पापापराजी अकाउंट ने पोस्ट हटा दी। हालांकि, सारा तेंदुलकर की प्रतिक्रिया सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है और कई लोग उनके समर्थन में सामने आए हैं। सोशल मीडिया यूजर्स का कहना है कि सार्वजनिक जीवन से जुड़े लोगों को लगातार ट्रोलिंग और बॉडी-शेमिंग का सामना करना पड़ता है, लेकिन निजी सीमाओं और सम्मान का ध्यान रखना बेहद जरूरी है।

सारा तेंदुलकर सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं और लोकप्रिय भी। वह अक्सर फैशन, लाइफस्टाइल और सार्वजनिक कार्यक्रमों को लेकर चर्चा में रहती हैं। हालांकि, इस बार उन्होंने निजी मर्यादा को लेकर खुलकर अपनी नाराजगी जाहिर की है।

प्रोफेशनल फ्रंट पर सारा सचिन तेंदुलकर फाउंडेशन (STF) में डायरेक्टर की भूमिका निभा रही हैं। उनके पास यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन से क्लिनिकल और पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन में मास्टर डिग्री है। सारा तेंदुलकर ने पिछले साल मुंबई में अपनी Pilates Academy भी शुरू की थी। यह एकेडमी फिटनेस, वेलनेस और एक स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देती है।

सचिन तेंदुलकर ने कुछ दिनों पहले कहा था, ‘‘मुझे यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि मेरी बेटी सारा तेंदुलकर @STF_India में डायरेक्टर के तौर पर शामिल हो गई है। जैसे ही वह खेल, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा के जरिये भारत को सशक्त बनाने की यात्रा पर निकलती है, यह इस बात की याद दिलाता है कि कैसे ग्लोबल लर्निंग का चक्र पूरा हो सकता है।’’

सारा तेंदुलकर वैसे तो अक्सर सोशल मीडिया पर छाई रहती हैं और हर कोई उनके लुक्स और उनकी सुंदरता की तारीफ करता रहता है। सचिन तेंदुलकर की बेटी का अब हाथ में बियर की बोतल लेकर वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो के बाद सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है। (पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें)



