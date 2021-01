पुडुचेरी के सांता मूर्ति ने 17 जनवरी 2021 को टी20 क्रिकेट में इतिहास रच दिया। वह टी20 क्रिकेट के किसी एक मैच में 5 विकेट लेने वाले सबसे उम्रदराज गेंदबाज बन गए। उन्होंने कैरेबियाई बॉलर केनुटे तुलोच का 15 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा। सांता मूर्ति ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में पुडुचेरी की ओर से खेलते हुए मुंबई की टीम के खिलाफ यह रिकॉर्ड बनाया।

सांता मूर्ति दाएं हाथ के तेज गेंदबाज हैं। उन्होंने रविवार को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए मैच में 4 ओवर में 20 रन दिए और टी20 मैच में 5 विकेट लेने वाले सबसे उम्रदराज (41 साल 129 दिन) क्रिकेटर बन गए। सांता मूर्ति ने मुंबई के शुरुआती चार बल्लेबाजों (यशस्वी जायसवाल, आदित्य तारे, कप्तान सूर्यकुमार यादव और सिद्धार्थ लाड) के अलावा सुजीत नायक को पवेलियन की राह दिखाई। आदित्य तारे, सूर्यकुमार यादव और सिद्धार्थ लाड के कैच शेल्डन जैक्शन ने लिए।

खास यह है कि सांता मूर्ति ने पिछले साल 40 साल की उम्र में अपना पहला फर्स्ट क्लास क्रिकेट मैच खेला था। रणजी ट्रॉफी के उस मैच में उन्होंने 5 विकेट लिए थे। वह रणजी ट्रॉफी के किसी एक मैच में 5 विकेट लेने वाले सबसे उम्रदराज क्रिकेटर हैं।

सांता से पहले टी20 मैच में 5 विकेट लेने वाले सबसे उम्रदराज क्रिकेटर का रिकॉर्ड केनुटे तुलोच के नाम था। केनुटे तुलोच ने 11 जुलाई 2006 को स्टैनफोर्ड (Stanford 20/20) में केमैन आइलैंड्स की ओर से खेलते हुए बहामास के खिलाफ मैच में 4 ओवर में 21 रन देकर पांच विकेट लिए थे। तब उनकी उम्र 41 साल 7 दिन थी। केनुटे तुलोच का वह डेब्यू मैच भी था।

