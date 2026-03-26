चेन्नई सुपर किंग्स के लिए आईपीएल 2026 में कौन-कौन ओपनर करेगा इसको लेकर टीम के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने ऐलान कर दिया। संजू सैमसन के सीएसके में आने के बाद अंदाजा लगाया जा रहा था कि वो टीम के लिए ओपन करेंगे, लेकिन कुछ क्रिकेट एक्सपर्ट्स का मानना था कि संजू तीसरे नंबर पर ज्यादा असरदार होंगे। संजू को लेकर तरह-तरह के कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन ऋतुराज ने साफ कर दिया कि वो ओपन करेंगे और उनका जोड़ीदार कौन होगा उन्होंने उस नाम का भी खुलासा कर दिया।

संजू सैमसन-ऋतुराज करेंगे ओपनर

सीएसके टीम के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने स्टार स्पोर्ट्स पर बात करते हुए इस सीजन के लिए सीएसके की ओपनिंग जोड़ी के नाम का खुलासा किया। ऋतुराज से पूछा गया कि आईपीएल 2026 में सीएसके के लिए ऋतुराज गायकवाड़ या संजू सैमसन, ऋतुराज गायकवाड़ या आयुष म्हात्रे या फिर संजू सैमसन और आयुष म्हात्रे में से कौन ओपन करेगा। इसके बाद उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस बार उनकी टीम के लिए ऋतुराज गायकवाड़ और संजू सैमसन ओपन करेंगे और फिर वो मुस्कुराने लगे।

धोनी को लेकर कुछ साफ नहीं

इस बातचीत के दौरान ऋतुराज गायकवाड़ से विकेटकीपर-बैटर एमएस धोनी की बैटिंग पोजिशन के बारे में भी पूछा गया, लेकिन इसके बारे में उन्होंने कहा कि इसके लिए अभी इंतजार करना पड़ेगा। वहीं अगर सीएसके के लिए संजू और ऋतुराज गायकवाड़ ओपन करते हैं तो फिर तीसरे नंबर पर कौन होगा इसके लिए भी इंतजार करना पड़ सकता है। हालांकि आयुष तीसरे नंबर पर आ सकते हैं, लेकिन इस टीम में अन्य कई बैटर हैं जो इस पोजिशन पर खेल सकते हैं यानी आयुष के लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है।

From the skipper himself 👀@Ruutu1331 reveals CSK’s opening pair at #CaptainsDay 🏏#TATAIPL 2026 👉 Starts 28 Mar, 5:30 PM pic.twitter.com/xOhS4GOmUC — Star Sports (@StarSportsIndia) March 26, 2026

टी20 वर्ल्ड कप में संजू का दमदार प्रदर्शन

संजू सैमसन इस वक्त शानदार लय में हैं और आईपीएल 2026 से पहले टी20 वर्ल्ड कप 2026 में अपने प्रदर्शन के दम पर वो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी रहे थे। संजू ने इस टूर्नामेंट में भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाए थे और उन्होंने सिर्फ 5 मैचों में 199 की स्ट्राइक रेट से 321 रन बनाए थे। उन्होंने सेमीफाइनल और फाइनल में दमदार पारी खेली थी और टीम की जीत के हीरो रहे थे। सीएसके अब संजू से इसी तरह से प्रदर्शन की उम्मीद करेगी।

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