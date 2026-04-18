आईपीएल 2026 में चेन्नई सुपर किंग्स अपना छठा लीग मैच सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ खेलेगी, लेकिन उससे पहले इस टीम की कप्तानी को लेकर आर अश्विन ने बड़ा दावा कर दिया। अभी सीएसके की कप्तानी ऋतुराज गायकवाड़ के हाथों में है जो एमएस धोनी के बाद से ये जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। ऋतुराज सीएसके के कप्तान साल 2024 में बने थे और ये उनका बतौर कप्तान तीसरा सीजन है।

संजू सैमसन करेंगे सीएसके की कप्तानी

आर अश्विन ने ईएसपीएन क्रिकइंफो पर बात करते हुए कहा कि भविष्य में संजू सैमसन चेन्नई सुपर किंग्स की कप्तानी करेंगे। हालांकि इस अनुभवी ऑफ-स्पिनर ने यह भी कहा कि विकेटकीपर को पिछले महान खिलाड़ियों (एमएस धोनी) की नकल करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बल्कि अपनी खुद की कप्तानी शैली विकसित करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं आपको एक बात बता सकता हूं कि मुझे लगता है कि किसी न किसी मोड़ पर संजू सीएसके की कप्तानी जरूर करेंगे। मुझे नहीं पता कि ऐसा कब होगा, लेकिन मुझे ऐसा होता हुआ दिख रहा है।

कप्तानी में अपनी छाप छोड़ें संजू

अश्विन ने आगे कहा कि हम इस बात से सहमत हों या न हों, लेकिन सिस्टम में बहुत सी चीजें होती रहती हैं, लेकिन एक चीज जिसका मैं जोखिम नहीं उठाना चाहूंगा या जो मैं संजू के लिए नहीं चाहूंगा क्योंकि मैं उनका बहुत बड़ा शुभचिंतक हूं। वो किसी और की जगह लेने की कोशिश नहीं करें बल्कि अपनी एक अलग राह बनाएं। आपको किसी की विरासत में कदम रखने की जरूरत नहीं है। जरूरी नहीं कि हम बिल्कुल वैसे ही जिएं या वैसे ही खेलें। उनका अपना एक अनोखा अंदाज है जिसमें वे जीते हैं और मैं इस पर उनकी अपनी छाप देखना चाहता हूं।

संजू ने 5 मैचों में बनाए हैं 185 रन, एक शतक भी लगाया

चेन्नई सुपर किंग्स पिछले कुछ सीजन से एमएस धोनी के लिए एक लंबे समय के उत्तराधिकारी की तलाश कर रही है। रविंद्र जडेजा की कप्तानी का दौर सफल न रहने के बाद टीम ने 2024 में कप्तानी की जिम्मेदारी ऋतुराज गायकवाड़ को सौंप दी। साल 2025 में टूर्नामेंट के बीच में धोनी फिर से टीम की कप्तानी करने लौटे, लेकिन टीम पहली बार पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे रही थी। आईपीएल 2026 में इस समय टीम की कप्तानी ऋतुराज गायकवाड़ कर रहे हैं। संजू सैमसन की अपनी नई फ्रेंचाइजी के साथ शुरुआत थोड़ी धीमी रही, लेकिन जल्द ही अपनी लय हासिल कर ली। उन्होंने दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ एक शानदार शतक जड़ा और 5 पारियों में 46 से अधिक की औसत साथ ही 172.89 की स्ट्राइक रेट से अब तक 185 रन बनाए हैं।

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आईपीएल में सबसे ज्यादा बार 75 प्लस की पारी खेलने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में अब शुभमन गिल, रोहित शर्मा से आगे निकल चुके हैं। हालांकि इस लिस्ट में विराट कोहली दूसरे स्थान पर हैं जबकि पहले नंबर पर यह विदेशी बैटर है। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)