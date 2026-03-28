आईपीएल 2026 की शुरुआत से ठीक पहले सीएसके फ्रेंचाइजी की तरफ से जानकारी दी गई कि टीम के स्टार विकेटकीपर-बल्लेबाज एमएस धोनी इस सीजन के शुरुआती दो हफ्तों के लिए उपलब्ध नहीं हो पाएंगे। ऐसे में धोनी शुरुआत के 3-4 मैच मिस कर सकते हैं और इस स्थिति में संजू सैमसन विकेटकीपिंग के लिए पहली पसंद हो सकते हैं।

संजू सैमसन कर सकते हैं विकेटकीपिंग

अगर धोनी को इंजरी नहीं होती तो ये पक्का था कि वो प्लेइंग 11 में होते और विकेटकीपिंग भी करते। इस हालात में संजू बतौर बल्लेबाज प्लेइंग 11 का हिस्सा होते, लेकिन अभी परिस्थितियां बदल चुकी है और ऐसे में टीम मैनेजमेंट संजू सैमसन पर ही भरोसा जताएगी। वहीं धोनी के कुछ मैचों में बाहर होने के बाद अब सीएसके की संभावित प्लेइंग 11 कुछ ऐसी हो सकती है।

संजू-ऋतुराज करेंगे पारी की शुरुआत

जैसा कि टीम के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने पहले ही साफ कर दिया था कि वो खुद और संजू पारी की शुरुआत करेंगे। इसके अलावा सीएसके के अभ्यास मैच में आयुष म्हात्रे ने तीसरे नंबर पर बैटिंग की थी ऐसे में उम्मीद है कि वो इस क्रम पर खेलते नजर आ सकते हैं। बैटिंग क्रम में चौथे नंबर पर डेवाल्ड ब्रेविस और उसके बाद शिवम दुबे आ सकते हैं।

प्रशांतवीर को मिल सकता है मौका

सीएसके ने आईपीएल 2026 की मिनी नीलामी में कार्तिक शर्मा और प्रशांतवीर को 14 करोड़ से ज्यादा में खरीदा था और उन्हें भी प्लेइंग इलेवन का हिस्सा बनाया जा सकता है। यानी नंबर 6 पर कार्तिक और फिर 7 पर प्रशांतवीर हो सकते हैं। प्रशांतवीर गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों में टीम के लिए उपयोगी हो सकते हैं।

दो तेज गेंदबाजों को दिया जा सकता है मौका

इसके बाद टीम में एक और ऑलराउंडर जेमी ओवर्टन को शामिल किया जा सकता है और इससे टीम को संतुलन मिलेगा जबकि टीम में स्पिनर के रूप में नूर अहमद हो सकते हैं। टीम में दो तेज गेंदबाजों मैट हेनरी और खलील अहमद को मौका दिया जा सकता है। अंशुल कंबोज इम्पैक्ट प्लेयर हो सकते हैं।

आईपीएल 2026 के शुरुआती 3 मैचों के लिए सीएसके की संभावित प्लेइंग 11

संजू सैमसन (विकेटकीपर), ऋतुराज गायकवाड़ (कप्तान), आयुष म्हात्रे, शिवम दुबे, डेवाल्ड ब्रेविस, कार्तिक शर्मा, प्रशांतवीर, जेमी ओवर्टन, नूर अहमद, मैट हेनरी, खलील अहमद।

इम्पैक्ट प्लेयर- अंशुल कंबोज।

आईपीएल 2026 के लिए चेन्नई सुपर किंग्स की टीम

महेंद्र सिंह धोनी, ऋतुराज गायकवाड़ (कप्तान), संजू सैमसन (राजस्थान रॉयल्स से ट्रेड), आयुष म्हात्रे, डेवाल्ड ब्रेविस, शिवम दुबे, उर्विल पटेल, नूर अहमद, नाथन एलिस, श्रेयस गोपाल, खलील अहमद, रामकृष्ण घोष, मुकेश चौधरी, जेमी ओवर्टन, गुरजापनीत सिंह, अंशुल कंबोज, अकील होसेन, प्रशांत वीर, कार्तिक शर्मा, मैथ्यू शॉर्ट, अमन खान, सरफराज खान, मैट हेनरी, राहुल चाहर, जैक फॉल्क्स।

आईपीएल 2026 में चेन्नई सुपर किंग्स का शेड्यूल

30 मार्च: सीएसके बनाम राजस्थान रॉयल्स (गुवाहाटी)- 7:30 बजे

3 अप्रैल: सीएसके बनाम पंजाब किंग्स (चेन्नई)- 7:30 बजे

5 अप्रैल: सीएसके बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (बेंगलुरु)- 7:30 बजे

11 अप्रैल: सीएसके बनाम दिल्ली कैपिटल्स (चेन्नई)- 7:30 बजे

14 अप्रैल: सीएसके बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स (चेन्नई)- 7:30 बजे

18 अप्रैल: सीएसके बनाम सनराइजर्स हैदराबाद (हैदराबाद)- 7:30 बजे

23 अप्रैल: सीएसके बनाम मुंबई इंडियंस (मुंबई)- 7:30 बजे

26 अप्रैल: सीएसके बनाम गुजरात टाइटंस (अहमदाबाद)- 3:30 बजे

2 मई: सीएसके बनाम मुंबई इंडियंस (चेन्नई)- 7:30 बजे

5 मई: सीएसके बनाम दिल्ली कैपिटल्स (दिल्ली)- 7:30 बजे

10 मई: सीएसके बनाम लखनऊ सुपर जायंट्स (चेन्नई)- 3:30 बजे

15 मई: सीएसके बनाम लखनऊ सुपर जायंट्स (लखनऊ)- 7:30 बजे

18 मई: सीएसके बनाम सनराइजर्स हैदराबाद (चेन्नई)- 7:30 बजे

21 मई: सीएसके बनाम गुजरात टाइटंस (चेन्नई)- 7:30 बजे

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