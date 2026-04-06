इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (आईसीसी) ने मार्च 2026 के लिए ‘आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ’ अवॉर्ड के नॉमिनीज की घोषणा की, और इस लिस्ट में भारतीय क्रिकेट टीम के दो सुपरस्टार जसप्रीत बुमराह और संजू सैमसन शामिल हैं। इन दोनों के अलावा इस दौड़ में प्रोटियाज विकेटकीपर-बल्लेबाज कॉनर एस्टरहुइजन भी शामिल हैं।

संजू को मिलेगी बुमराह और कॉनर से चुनौती

केरल के विकेटकीपर-बल्लेबाज संजू सैमसन आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2026 में गजब की बैटिंग की और इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में भारत की जीत में उन्होंने अहम भूमिका निभाई। इस टी20 वर्ल्ड कप में ओपनिंग के लिए वो भारतीय टीम की पहली पसंद नहीं थे क्योंकि भारत ने ओपनर के तौर पर अभिषेक शर्मा और ईशान किशन को प्राथमिकता दी थी। हालांकि बाद में हालात ऐसे बने की संजू को प्लेइंग 11 में मौका मिला और फिर उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया।

संजू सैमसन ने इस टी20 वर्ल्ड कप में वेस्टइंडीज के खिलाफ बेहद अहम मैज में नाबाद 97 रन बनाए और उसके बाद सेमीफाइनल व फाइनल में इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के खिलाफ 89-89 रन की पारी खेली। संजू ने इस टी20 वर्ल्ड कप की 5 पारियों में 80.26 की शानदार औसत और 199.37 के जबरदस्त स्ट्राइक रेट से कुल 321 रन बनाए और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी बने। वहीं बुमराह ने इस टी20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा विकेट लिए थे और फाइनल में वो प्लेयर ऑफ द मैच भी बने थे।

बुमराह ने वेस्टइंडीज के खिलाफ सुपर 8 मुकाबले में दो विकेट लिए और फिर सेमीफाइनल में इंग्लैंड टीम को लक्ष्य का पीछा करने से रोक दिया। बुमराह ने न्यूजीलैंड के खिलाफ फाइनल में बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए 15 रन देकर 4 विकेट लिए। वहीं साउथ अफ्रीका के विकेटकीपर-बल्लेबाज कॉनर एस्टरहुइजन ने न्यूजीलैंड के खिलाफ अपने पहले टी20आई सीरीज में शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने पांच मैचों में 50.00 की औसत और 145.98 के स्ट्राइक रेट से 200 रन बनाए थे।

आईपीएल में सबसे ज्यादा 50+ की पारी खेलने वाले टॉप-5 विकेटकीपर; पंत ने की कार्तिक की बराबरी, संजू भी लिस्ट में

लखनऊ के कप्तान ऋषभ पंत ने हैदराबाद के खिलाफ 68 रन की पारी खेली और आईपीएल में बतौर विकेटकीपर सबसे ज्यादा 50 प्लस पारी खेलने के मामले में दिनेश कार्तिक की बराबरी पर आ गए। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)