भारत को अफगानिस्तान के खिलाफ 3 मैचों की टी20आई सीरीज में हिस्सा लेना है जिसकी शुरुआत 13 सितंबर से होगी। इस टी20 सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान किया जा चुका है। भारतीय टीम में वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन तीनों को जगह दी गई है और अफगानिस्तान के खिलाफ कौन-कौन ओपन करेंगे ये एक बड़ा सवाल है। अब पूर्व भारतीय विकेटकीपर दीप दासगुप्ता ने बताया कि अफगानिस्तान के खिलाफ टी20 सीरीज में किसे ओपनिंग के लिए मौका देना चाहिए।

संजू सैमसन-वैभव सूर्यवंशी से करवा सकते हैं ओपन

दीप दासगुप्ता ने कहा कि हमने इंग्लैंड और जिम्बाब्वे के खिलाफ टी20 सीरीज के दौरान वैभव-अभिषेक और संजू-अभिषेक की जोड़ी को ओपन करते हुए देखा, लेकिन मुझे लगता है कि हमने अब तक संजू सैमसन और वैभव की जोड़ी को ओपनर करते हुए नहीं देखा है। वैसे इन दोनों को आजमाकर देखना बुरा विकल्प नहीं है कि ये दोनों एक साथ किस तरह का प्रदर्शन कर पाते हैं। दीप ने कहा कि मेरी बात का गलत मतलब नहीं निकालें क्योंकि मैं किसी को टीम से बाहर करने की बात नहीं कर रहा हूं।

दीप ने आगे कहा कि वर्ल्ड कप से पहले हर कॉम्बिनेशन, हर खिलाड़ी को मौका और खेलने का पर्याप्त समय दिया जाए ताकि यह समझा जा सके कि टीम के लिए क्या चीज सही काम करती है। मैं ये बात इस वजह से कह रहा हूं कि जब टी20 क्रिकेट की बात आती है, तो मैंने कुछ आर्टिकल पढ़े जिनमें लोग कह रहे थे देखो, यह खिलाड़ी वापस आ गया है और वह खिलाड़ी भी वापस आ गया है, लेकिन टी20 क्रिकेट में अगले छह से आठ महीनों में न तो कोई पूरी तरह वापस आता है और न ही किसी को निकाला जाता है।

मेरे हिसाब से 20-25 खिलाड़ी होंगे जो रोटेशन में खेलेंगे। कुछ वापस आएंगे तो कुछ बाहर हो जाएंगे, लेकिन मकसद यह है कि टूर्नामेंट जैसे वर्ल्ड कप से दो-तीन महीने पहले आपके पास एक सही टीम तैयार हो। मैं बस इतना कह रहा हूं कि फैसला आपको करना है। अगर मैं इस समय उस टीम के साथ होता तो मैं यह सोचता कि अगले साल मुझे कितने मैच खेलने हैं। इसके बाद मेरी कोशिश होती कि सभी खिलाड़ियों को ज्यादा से ज्यादा बराबर मैच खेलने को मिले। हर कॉम्बिनेशन को बराबर मैच मिलने चाहिए जिससे कि ये जाना जा सके कि ये किस तरह से टीम के लिए काम करता है और उससे कितना फायदा मिल रहा है।

संजू सैमसन नंबर 2, डिकॉक टॉप पर, इशान-कामरान एक साथ; T20 में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले टॉप-3 विकेटकीपर

टी20 क्रिकेट में बतौर विकेटकीपर सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले टॉप-3 बल्लेबाजों में संजू सैमसन दूसरे नंबर पर हैं जबकि इशान किशन और पाकिस्तान के पूर्व बैटर कामरान अकमल लिस्ट में एक साथ इस स्थान पर हैं। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)