अफगानिस्तान के खिलाफ तीन मैचों की टी20 सीरीज के दूसरे मैच में 22 गेंदों पर 57 रन की तूफानी पारी खेलने के बाद संजू सैमसन ने भारतीय टी20आई टीम में ओपनिंग स्पॉट के लिए चल रही होड़ के बारे में बात की। दाएं हाथ इस भारतीय बल्लेबाज ने कहा कि उन्हें टीम मैनेजमेंट के सामने चुनौती और उनके पास मौजूद कई विकल्पों के बारे में पता है। संजू को अफगानिस्तान के खिलाफ पहले दो मैचों में मौका दिया गया जबकि वैभव सूर्यवंशी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं।

हम देश के लिए खेलते हैं

अफगानिस्तान के खिलाफ दूसरे मैच में भारत की जीत में अहम भूमिका निभाने वाले संजू ने मैच के बाद प्रेस कांफ्रेंस में कहा कि मुझे लगता है कि बाहर लोगों को लगता है कि मेरे लिए वैभव सूर्यवंशी और अभिषेक शर्मा एक बड़े प्रतिद्वंदी हैं, लेकिन हम एक टीम हैं और देश के लिए खेल रहे हैं। हम सबसे पहले मैच जीतना चाहते हैं और उसके बाद ही व्यक्तिगत बातों पर ध्यान दिया जाता है। हम ये सोचकर उदास नहीं हो सकते या फिर निगेटिव सोच नहीं रख सकते हैं कि यार मुझे मौका नहीं दिया गया और उसे क्यों खिलाया गया क्योंकि ऐसी सोच यहां काम नहीं आती।

दवाब से निपटना सीख गया हूं

संजू सैमस ने टीम चयन पर बाहर होने वाली बातों को नजर अंदाज करने के बारे में मजाकिया अंदाज में कहा कि मैं अपना वाई-फाई बंद रखने की कोशिश करता हूं, लेकिन कभी-कभी वाई-फाई चालू हो जाता है और कमेंट्स दिखने लगते हैं। कई सीनियर खिलाड़ी कुछ कह देता है तो मुझे लगता है कि ये सामान्य सी बात है। निश्चित रूप से भारत में बाहर की बातों का असर क्रिकेटरों पर पड़ता है, लेकिन आपको अपनी सोच, अपनी तैयारी और खेलने के नजरिए को लेकर बहुत साफ होना चाहिए। संजू ने आगे कहा मैं अब इतना परिपक्व और अनुभवी हो चुका हूं कि तनाव से निपटना सीख गया हूं।

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