टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर श्रीकांत ने राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ मुकाबले के लिए चेन्नई सुपर किंग्स की अपनी प्लेइंग 11 का चयन किया। इस मैच में सीएसके के लिए एमएस धोनी और डेवाल्ड ब्रेविस उपलब्ध नहीं हो पाएंगे जो इस वक्त अपनी इंजरी से उबर रहे हैं। आईपीएल 2026 में सीएसके टीम अपना पहला मैच राजस्थान के खिलाफ खेलेगी।

धोनी-ब्रेविस के बिना श्रीकांत ने चुनी सीएसके की प्लेइंग 11

श्रीकांत ने अपने यूट्यूब चैनल पर सीएसके की प्लेइंग 11 का चयन करते हुए टीम के ओपनर के रूप में कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ और विकेटकीपर संजू सैमसन का चयन किया। उन्होंने तीसरे नंबर पर आयुष म्हात्रे को रखा जबकि ब्रेविस की गैरमौजूदगी में उन्होंने चौथे नंबर पर उर्विल पटेल को जगह दी। उन्होंने आक्रामक बैटर शिवम दुबे को 5वें स्थान पर रखा।

श्रीकांत ने अपनी इस प्लेइंग 11 में स्पिन ऑलराउंडर मैथ्यू शॉर्ट को छठे स्थान पर जगह दी जबकि प्रशांतवीर को 7वें स्थान पर रखा। उन्होंने इसके बाद यानी 8वें स्थान पर पेस बॉलिंग ऑलराउंडर जेमी ओवर्टन को रखा तो वहीं स्पिनर नूर अहमद को 9वें नंबर पर रखा। श्रीकांत ने अपनी इस टीम में तेज गेंदबाज के रूप में खलील अहमद और मैट हेनरी को मौका दिया जबकि इम्पैक्ट सब्सटीट्यूट के रूप में राहुल चाहल और अंशुल कंबोज में से किसी एक को मौका देने की बात कही।

श्रीकांत ने हालांकि टीम की डेथ बॉलिंग बारे में बात की। उन्होंने कहा कि इस टीम में बुमराह और भुवी जैसे बॉलर नहीं हैं क्योंकि इस तरह का गेंदबाज किसी एक ही टीम में हो सकता है। सीएसके के लिए ये जिम्मेदारी मैट हेनरी निभा सकते हैं। उन्होंने आगे कहा कि सीएसके की गेंदबाजी कमजोर नहीं है, लेकिन ये अभी अनटेस्टेड है।

राजस्थान के खिलाफ मैच के लिए संजू ने चुनी सीएसके की प्लेइंग 11

ऋतुराज गायकवाड़ (कप्तान), संजू सैमसन (विकेटकीपर), आयुष म्हात्रे, उर्विल पटेल, शिवम दुबे, मैथ्यू शॉर्ट, प्रशांतवीर, जेमी ओवर्टन, नूर अहमद, खलील अहमद, मैट हेनरी।

इम्पैक्ट प्लेयर- राहुल चाहर/अंशुल कंबोज।

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