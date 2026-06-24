वैभव सूर्यवंशी टी20 इंटरनेशनल के लिए पहली बार भारतीय टीम में चुने गए हैं। 15 साल के इस खिलाड़ी के पास अब सबसे कम उम्र में इंटरनेशनल डेब्यू करने वाले भारतीय खिलाड़ी बनने का मौका है। वहीं अगर टी20 इंटरनेशनल में सबसे कम उम्र में इंटरनेशनल डेब्यू करने वाले भारतीय खिलाड़ियों की बात करें तो टॉप 10 की इस लिस्ट में संजू सैमसन और ऋषभ पंत भी शामिल हैं।

वैभव सूर्यवंशी अगर आयरलैंड या इंग्लैंड सीरीज में इंटरनेशनल डेब्यू करते हैं तो सिर्फ टी20 ही नहीं वह ओवरऑल भारत के सबसे कम उम्र में इंटरनेशनल डेब्यू करने वाले भारतीय बन जाएंगे। पुरुष क्रिकेट में यह रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर के नाम है और महिला क्रिकेट में शेफाली वर्मा टॉप पर हैं। (पूरी लिस्ट के लिए पढ़ें पूरी खबर)

वाशिंगटन सुंदर टी20 इंटरनेशनल में डेब्यू करने वाले भारत के सबसे कम उम्र के खिलाड़ियों की लिस्ट में नंबर 1 पर हैं। इसके सुरेश रैना, ऋषभ पंत, संजू सैमसन, रविंद्र जडेजा, इशांत शर्मा समेत कई नामी खिलाड़ी शामिल हैं।

ये हैं टी20 इंटरनेशनल में भारत के लिए डेब्यू करने वाले सबसे कम उम्र के टॉप 10 खिलाड़ी

खिलाड़ीउम्रबनामस्थानतारीख
वाशिंगटन सुंदर18 साल 80 दिनभारत बनाम श्रीलंकावानखेड़े24 दिसंबर 2017
ऋषभ पंत19 साल 120 दिनभारत बनाम इंग्लैंडबेंगलुरु1 फरवरी 2017
इशांत शर्मा19 साल 152 दिनभारत बनाम ऑस्ट्रेलियामेलबर्न1 फरवरी 2008
राहुल चाहर20 साल 2 दिनभारत बनाम वेस्टइंडीजप्रोविडेंस6 अगस्त 2019
सुरेश रैना20 साल 4 दिनभारत बनाम साउथ अफ्रीकाजोहानिसबर्ग1 दिसंबर 2006
रविंद्र जडेजा20 साल 66 दिनभारत बनाम श्रीलंकाकोलंबो10 फरवरी 2009
रोहित शर्मा20 साल 142 दिनभारत बनाम इंग्लैंडडरबन19 सितंबर 2007
संजू सैमसन20 साल 250 दिनभारत बनाम जिम्बाब्वेहरारे19 जुलाई 2015
खलील अहमद20 साल 334 दिनभारत बनाम वेस्टइंडीजकोलकाता4 नवंबर 2018
मयंक मार्कन्डे21 साल 105 दिनभारत बनाम ऑस्ट्रेलियाविशाखापट्टनम24 फरवरी 2019

IND vs IRE: संजू-अभिषेक ओपनर, वैभव Out, इशान नंबर 3; पहले T20I के लिए हर्षा भोगले ने बताई संभावित प्लेइंग 11

भारत और आयरलैंड के बीच टी20 सीरीज का पहला मुकाबला 26 जून को होगा। इस मैच के लिए वैभव सूर्यवंशी को इंटरनेशनल डेब्यू का मौका मिलेगा या नहीं, यह बहुत बड़ा सवाल है। हर्षा भोगले ने अपनी संभावित प्लेइंग 11 बताई और वैभव को अभी इंतजार करने के लिए कहा। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर