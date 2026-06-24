वैभव सूर्यवंशी टी20 इंटरनेशनल के लिए पहली बार भारतीय टीम में चुने गए हैं। 15 साल के इस खिलाड़ी के पास अब सबसे कम उम्र में इंटरनेशनल डेब्यू करने वाले भारतीय खिलाड़ी बनने का मौका है। वहीं अगर टी20 इंटरनेशनल में सबसे कम उम्र में इंटरनेशनल डेब्यू करने वाले भारतीय खिलाड़ियों की बात करें तो टॉप 10 की इस लिस्ट में संजू सैमसन और ऋषभ पंत भी शामिल हैं।
वैभव सूर्यवंशी अगर आयरलैंड या इंग्लैंड सीरीज में इंटरनेशनल डेब्यू करते हैं तो सिर्फ टी20 ही नहीं वह ओवरऑल भारत के सबसे कम उम्र में इंटरनेशनल डेब्यू करने वाले भारतीय बन जाएंगे। पुरुष क्रिकेट में यह रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर के नाम है और महिला क्रिकेट में शेफाली वर्मा टॉप पर हैं। (पूरी लिस्ट के लिए पढ़ें पूरी खबर)
वाशिंगटन सुंदर टी20 इंटरनेशनल में डेब्यू करने वाले भारत के सबसे कम उम्र के खिलाड़ियों की लिस्ट में नंबर 1 पर हैं। इसके सुरेश रैना, ऋषभ पंत, संजू सैमसन, रविंद्र जडेजा, इशांत शर्मा समेत कई नामी खिलाड़ी शामिल हैं।
ये हैं टी20 इंटरनेशनल में भारत के लिए डेब्यू करने वाले सबसे कम उम्र के टॉप 10 खिलाड़ी
|खिलाड़ी
|उम्र
|बनाम
|स्थान
|तारीख
|वाशिंगटन सुंदर
|18 साल 80 दिन
|भारत बनाम श्रीलंका
|वानखेड़े
|24 दिसंबर 2017
|ऋषभ पंत
|19 साल 120 दिन
|भारत बनाम इंग्लैंड
|बेंगलुरु
|1 फरवरी 2017
|इशांत शर्मा
|19 साल 152 दिन
|भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया
|मेलबर्न
|1 फरवरी 2008
|राहुल चाहर
|20 साल 2 दिन
|भारत बनाम वेस्टइंडीज
|प्रोविडेंस
|6 अगस्त 2019
|सुरेश रैना
|20 साल 4 दिन
|भारत बनाम साउथ अफ्रीका
|जोहानिसबर्ग
|1 दिसंबर 2006
|रविंद्र जडेजा
|20 साल 66 दिन
|भारत बनाम श्रीलंका
|कोलंबो
|10 फरवरी 2009
|रोहित शर्मा
|20 साल 142 दिन
|भारत बनाम इंग्लैंड
|डरबन
|19 सितंबर 2007
|संजू सैमसन
|20 साल 250 दिन
|भारत बनाम जिम्बाब्वे
|हरारे
|19 जुलाई 2015
|खलील अहमद
|20 साल 334 दिन
|भारत बनाम वेस्टइंडीज
|कोलकाता
|4 नवंबर 2018
|मयंक मार्कन्डे
|21 साल 105 दिन
|भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया
|विशाखापट्टनम
|24 फरवरी 2019
IND vs IRE: संजू-अभिषेक ओपनर, वैभव Out, इशान नंबर 3; पहले T20I के लिए हर्षा भोगले ने बताई संभावित प्लेइंग 11
भारत और आयरलैंड के बीच टी20 सीरीज का पहला मुकाबला 26 जून को होगा। इस मैच के लिए वैभव सूर्यवंशी को इंटरनेशनल डेब्यू का मौका मिलेगा या नहीं, यह बहुत बड़ा सवाल है। हर्षा भोगले ने अपनी संभावित प्लेइंग 11 बताई और वैभव को अभी इंतजार करने के लिए कहा। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर