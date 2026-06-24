वैभव सूर्यवंशी टी20 इंटरनेशनल के लिए पहली बार भारतीय टीम में चुने गए हैं। 15 साल के इस खिलाड़ी के पास अब सबसे कम उम्र में इंटरनेशनल डेब्यू करने वाले भारतीय खिलाड़ी बनने का मौका है। वहीं अगर टी20 इंटरनेशनल में सबसे कम उम्र में इंटरनेशनल डेब्यू करने वाले भारतीय खिलाड़ियों की बात करें तो टॉप 10 की इस लिस्ट में संजू सैमसन और ऋषभ पंत भी शामिल हैं।

वैभव सूर्यवंशी अगर आयरलैंड या इंग्लैंड सीरीज में इंटरनेशनल डेब्यू करते हैं तो सिर्फ टी20 ही नहीं वह ओवरऑल भारत के सबसे कम उम्र में इंटरनेशनल डेब्यू करने वाले भारतीय बन जाएंगे। पुरुष क्रिकेट में यह रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर के नाम है और महिला क्रिकेट में शेफाली वर्मा टॉप पर हैं। (पूरी लिस्ट के लिए पढ़ें पूरी खबर)

वाशिंगटन सुंदर टी20 इंटरनेशनल में डेब्यू करने वाले भारत के सबसे कम उम्र के खिलाड़ियों की लिस्ट में नंबर 1 पर हैं। इसके सुरेश रैना, ऋषभ पंत, संजू सैमसन, रविंद्र जडेजा, इशांत शर्मा समेत कई नामी खिलाड़ी शामिल हैं।

ये हैं टी20 इंटरनेशनल में भारत के लिए डेब्यू करने वाले सबसे कम उम्र के टॉप 10 खिलाड़ी

खिलाड़ी उम्र बनाम स्थान तारीख वाशिंगटन सुंदर 18 साल 80 दिन भारत बनाम श्रीलंका वानखेड़े 24 दिसंबर 2017 ऋषभ पंत 19 साल 120 दिन भारत बनाम इंग्लैंड बेंगलुरु 1 फरवरी 2017 इशांत शर्मा 19 साल 152 दिन भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया मेलबर्न 1 फरवरी 2008 राहुल चाहर 20 साल 2 दिन भारत बनाम वेस्टइंडीज प्रोविडेंस 6 अगस्त 2019 सुरेश रैना 20 साल 4 दिन भारत बनाम साउथ अफ्रीका जोहानिसबर्ग 1 दिसंबर 2006 रविंद्र जडेजा 20 साल 66 दिन भारत बनाम श्रीलंका कोलंबो 10 फरवरी 2009 रोहित शर्मा 20 साल 142 दिन भारत बनाम इंग्लैंड डरबन 19 सितंबर 2007 संजू सैमसन 20 साल 250 दिन भारत बनाम जिम्बाब्वे हरारे 19 जुलाई 2015 खलील अहमद 20 साल 334 दिन भारत बनाम वेस्टइंडीज कोलकाता 4 नवंबर 2018 मयंक मार्कन्डे 21 साल 105 दिन भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया विशाखापट्टनम 24 फरवरी 2019

IND vs IRE: संजू-अभिषेक ओपनर, वैभव Out, इशान नंबर 3; पहले T20I के लिए हर्षा भोगले ने बताई संभावित प्लेइंग 11

भारत और आयरलैंड के बीच टी20 सीरीज का पहला मुकाबला 26 जून को होगा। इस मैच के लिए वैभव सूर्यवंशी को इंटरनेशनल डेब्यू का मौका मिलेगा या नहीं, यह बहुत बड़ा सवाल है। हर्षा भोगले ने अपनी संभावित प्लेइंग 11 बताई और वैभव को अभी इंतजार करने के लिए कहा। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर







