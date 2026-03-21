आईपीएल 2026 की शुरुआत 28 मार्च से होगी और इस बार खिताबी जीत के लिए सभी 10 टीमें एक-दूसरे से भिड़ेंगी। इस सीजन में विराट कोहली, रोहित शर्मा, केएल राहुल, संजू सैमसन बैटर खेलते हुए नजर आएंगे और इनके बीच रन बनाने की होड़ भी लगी होगी।

आईपीएल के इस सीजन में सभी बैटर अपनी-अपनी टीमों के लिए ज्यादा से ज्यादा रन बनाने की कोशिश करते नजर आएंगे, लेकिन अब तक इस लीग में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बैटर्स की लिस्ट में विराट कोहली पहले स्थान पर हैं। इस सीजन में सीएसके के लिए खेलने वाले संजू सैमसन फिलहाल सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में टॉप 10 में नहीं हैं, लेकिन उनसे पास इस लिस्ट में शामिल होने का मौका जरूर है।

आईपीएल में सबसे ज्यादा रन कोहली के नाम

आईपीएल के पिछले 18 सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड विराट कोहली के नाम पर दर्ज है जिन्होंने 8661 रन अब तक बनाए हैं जबकि रोहित शर्मा दूसरे स्थान पर हैं और उनके बल्ले से 7046 रन निकले हैं। तीसरे नंबर पर शिखर धवन हैं जो अब आईपीएल में नहीं खेलते हैं, लेकिन उन्होंने 6769 रन बनाए थे तो वहीं चौथे स्थान पर मौजूद डेविड वार्नर आईपीएल में 6565 रन बना चुके हैं। वार्नर भी अब आईपीएल का हिस्सा नहीं हैं।

14वें स्थान पर हैं संजू सैमसन

इस लिस्ट में 5वें स्थान पर सुरेश रैना मौजूद हैं जिन्होंने 5528 रन बनाए थे जबकि एमएस धोनी छठे स्थान पर हैं जिन्होंने कुल 5439 रन बनाए हैं और वो अभी इस लीग में खेल रहे हैं। केएल राहुल 7वें नंबर पर हैं जिन्होंने कुल 5222 रन बनाए हैं जबकि 5162 रन बनाने वाले एबी डिविलियर्स 8वें तो 5032 रन बनाकर अजिंक्य रहाणे 9वें नंबर पर हैं।

इस लिस्ट में क्रिस गेल 10वें नंबर पर हैं जो इस लीग के बेहद खतरनाक बैटर्स में से एक थे और उन्होंने कुल 4965 रन बनाए थे। संजू सैमसन इस वक्त लिस्ट में 14वें स्थान पर हैं जिन्होंने 4704 रन बनाए हैं। उनके पास टॉप 10 में इस बार शामिल होने का मौका है साथ ही 5000 रन पूरा करने का भी मौका है।

आईपीएल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप 10 बैटर्स (जीत प्रतिशत)

8661 रन – विराट कोहली (55.3%)

7046 रन – रोहित शर्मा (60.7%)

6769 रन – शिखर धवन (58.3%)

6565 रन – डेविड वार्नर (56.5%)

5528 रन – सुरेश रैना (64.4%)

5439 रन – एमएस धोनी (56.1%)

5222 रन – केएल राहुल (50.6%)

5162 रन – एबी डेविलियर्स (57.5%)

5032 रन – अजिंक्य रहाणे (55.6%)

4965 रन – क्रिस गेल (62.8%)

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