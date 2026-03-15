संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा की जोड़ी ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 में खास तौर पर फाइनल मुकाबले में क्या कमाल किया वो पूरी दुनिया ने देखा। भारत की तीसरी बार टी20 वर्ल्ड चैंपियन बनाने में इन दोनों की पारियों का अहम योगदान रहा। अब दोनों खिलाड़ी आईपीएल 2026 के लिए तैयार हैं, लेकिन इससे पहले ये दोनों खिलाड़ी एक साथ एक बड़े मंच पर आए और एक-दूसरे की जमकर तारीफ की।

हम तो आग और आग हैं

इंडिया टूडे के एक कार्यक्रम में संजू सैमसन ने अपने और अभिषेक की ओपनिंग जोड़ी के बारे में बात करते हुए कहा कि हम बर्फ और आग नहीं हैं, बल्कि हम तो आग और आग हैं। कभी वह आग बरसता है तो कभी मैं, हमारा तालमेल ही कुछ ऐसा है। हम 2024 से ही ऐसा कर रहे हैं और मैदान के बीच में हमारी दोस्ती केरल और पंजाब की दोस्ती जैसी है।

क्रिकेट के लिहाज से संजू सैमसन, अभिषेक से छह साल सीनियर हैं। संजू ने अक्टूबर 2011 में केरल के लिए अपना सीनियर प्रोफेशनल करियर शुरू किया था। अभिषेक ने पंजाब के लिए अपना पहला सीनियर प्रोफेशनल मैच फरवरी 2017 में खेला था। 2024 के आखिर में भारत के लिए बैटिंग ऑर्डर में सबसे ऊपर एक साथ आने से पहले इस जोड़ी ने किसी भी टीम के लिए कभी भी एक साथ ओपनिंग नहीं की थी।

संजू सैमसन ने कहा कि मैच के बीच में एक-दूसरे से अच्छे से बातचीत करना उनके लिए बहुत स्वाभाविक है। हमारे लिए सब कुछ बहुत स्वाभाविक है इसलिए हम इसे मुश्किल नहीं बनाते। वह मुझसे पूछता है कि गेंद कैसी आ रही है तो मैं उससे कहता हूं कि गेंद नॉर्मल आ रही है इसे छक्का मारो। उसके साथ सब कुछ बहुत आसान है। अभिषेक बहुत बहादुर और शांत स्वभाव का है और मुझे उसका व्यक्तित्व बहुत पसंद है। मुझे मैदान के अंदर और बाहर उसके साथ अपनी साझेदारी बहुत पसंद है।

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