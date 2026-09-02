साउथ अफ्रीका के विकेटकीपर-बल्लेबाज क्विंटन डिकॉक इस वक्त कैरेबियन प्रीमियर लीग 2026 में खेल रहे हैं। इस लीग में वो बारबाडोस ट्राइडेंट्स का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और 23वें मैच में उन्होंने सेंट किट्स एंड नेविस पैट्रियट्स के खिलाफ शतकीय पारी खेली। ये उनके टी20 क्रिकेट करियर का 10वां शतक रहा और कैरेबयन प्रीमियर लीग 2026 के इस सीजन में पहला शतक रहा। डिकॉक इस 10 शतक के दम पर टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बैटर भी हैं। आइए बात करते हैं टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले टॉप-10 विकेटकीपर्स की।
डिकॉक नंबर 1 तो संजू हैं दूसरे स्थान पर
क्विंटन डिकॉक ने टी20 प्रारूप में अब तक खेले 412 मैचों में कुल 10 शतक लगाए हैं और उनका बेस्ट स्कोर नाबाद 140 रन रहा है। वो क्रिकेट के सबसे छोटे प्रारूप में बतौर विकेटकीपर सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बैटर हैं जबकि इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर भारतीय विकेटकीपर-बल्लेबाज संजू सैमसन हैं। वैसे तो संजू सैमसन ने टी20 प्रारूप में कुल 8 शतक लगाए हैं, लेकिन विकेटकीपर के तौर पर उन्होंने अब तक 6 शतक लगाने में सफलता हासिल की है। संजू ने टी20 में कई मैच विशुद्ध बल्लेबाज के तौर पर भी खेले हैं और शतक भी लगाए हैं। संजू ने 244 मैचों में 6 शतक लगाए हैं।
टी20 क्रिकेट में बतौर विकेटकीपर सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में इशान किशन तीसरे नंबर पर हैं जिन्होंने 166 मैचों में 5 शतक लगाए हैं जबकि इशान किशन के साथ तीसरे नंबर पर कामरान अकलम और टिम साइफर्ट भी मौजूद हैं। कामरान अकमल ने बतौर विकेटकीपर 282 मैचों में 5 शतक लगाए थे जबकि टिम साइफर्ट ने अब तक खेले 283 मैचों में 5 शतक लगाए हैं। इशान किशन का बतौर विकेटकीपर बेस्ट स्कोर टी20 प्रारूप में नाबाद 113 रन है।
टी20 प्रारूप में बतौर विकेटकीपर सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले टॉप-3 बल्लेबाज
|प्लेयर
|साल
|मैच
|पारी
|नाबाद
|रन
|बेस्ट स्कोर
|औसत
|100
|50
|0
|क्विंटन डिकॉक
|2011-2026
|412
|401
|30
|11858
|140*
|31.96
|10
|77
|31
|संजू सैमसन
|2011-2026
|244
|228
|28
|6514
|119
|32.57
|6
|42
|14
|इशान किशन
|2014-2026
|166
|161
|8
|4869
|113*
|31.82
|5
|30
|15
|कामरान अकमल
|2005-2022
|282
|265
|18
|6454
|150*
|26.12
|5
|43
|26
|टिम साइफर्ट
|2014-2026
|283
|259
|30
|6457
|125*
|28.19
|5
|31
|17
वैभव सूर्यवंशी ने टॉप-3 में मारी एंट्री, शाहबाज नंबर 2; दलीप ट्रॉफी 2026 के पहले सेमीफाइनल के बाद टॉप-10 बैटर
वैभव ने दलीप ट्रॉफी 2026 के पहले सेमीफाइनल में सेंट्रल जोन के खिलाफ 132 रन बनाए और सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में टॉप-3 में आ गए। इस लिस्ट में शाहबाज अहमद और सुदीप घरामी का जलवा बरकरार है। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)