भारत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पहला टी20 मुकाबला 4 विकेट से जीतते हुए सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। संजू सैमसन ने भारत के लिए 67 और नमन धीर ने नाबाद 42 रन की मैच विनिंग पारी खेली, लेकिन यह दोनों ही खिलाड़ी नंबर 1 बल्लेबाज की पोजिशन नहीं कब्जा पाए। न्यूजीलैंड के लिए 40 गेंद पर नाबाद 82 रन बनाने वाले ग्लेन फिलिप्स पहले टी20 के बाद नंबर 1 बल्लेबाज बने।

वहीं संजू सैमसन इस लिस्ट में तीसरे स्थान पर रहे। जबकि न्यूजीलैंड के फिन एलन 45 रन की पारी खेलने के बाद तीसरे पर रहे। नमन धीर और कप्तान श्रेयस अय्यर दोनों ने 42-42 रन बनाए और लिस्ट में क्रमश: चौथे व पांचवें पायदान पर रहे। अभिषेक शर्मा इस लिस्ट से फिलहाल पहले मैच के बाद बाहर हैं।

गेंदबाजों की बात करें तो न्यूजीलैंड के माइकल ब्रेसवेल इस मुकाबले के बाद नंबर 1 गेंदबाज रहे। न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर ने 4 ओवर में 37 रन देकर 2 विकेट लिए। जबकि कप्तान सैंटनर ने भी दो विकेट लिए और वह दूसरे स्थान पर रहे। भारतीय गेंदबाजों का प्रदर्शन इस मुकाबले में लचर रहा। फिर भी मयंक यादव तीसरे और अर्शदीप सिंह चौथे पर इस लिस्ट में जगह बनाने में कामयाब रहे।

भारत-न्यूजीलैंड पहले टी20 के बाद टॉप 5 बैटर

खिलाड़ी मैच पारी रन औसत स्ट्राइक रेट 4s 6s ग्लेन फिलिप्स 1 1 82 — 205.00 8 3 संजू सैमसन 1 1 67 67.00 203.03 8 4 फिन एलन 1 1 45 45.00 187.50 5 2 नमन धीर 1 1 42 — 280.00 5 2 श्रेयस अय्यर 1 1 42 42.00 150.00 1 2

भारत-न्यूजीलैंड पहले टी20 के बाद टॉप 5 बॉलर

खिलाड़ी मैच ओवर गेंदें विकेट औसत रन 4-विकेट 5-विकेट माइकल ब्रेसवेल 1 4.0 24 2 18.50 37 0 0 मिचेल सेंटनर 1 4.0 24 2 19.50 39 0 0 मयंक यादव 1 4.0 24 1 40.00 40 0 0 अर्शदीप सिंह 1 4.0 24 1 45.00 45 0 0 लॉकी फर्ग्युसन 1 3.0 18 1 34.00 34 0 0

IND vs NZ: भारत का रिकॉर्ड रन चेज, न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हराया; नमन धीर की मैच विनिंग पारी, संजू सैमसन का भी पचासा

भारत ने न्यूजीलैंड को पहले टी20 में रिकॉर्ड रन चेज करते हुए 4 विकेट से हराया। भारतीय टीम ने टी20 इंटरनेशनल में सबसे बड़ा 226 रन का रन चेज करते हुए इतिहास रचा। नमन धीर ने 15 गेंद पर नाबाद 42 रनों की मैच विनिंग पारी खेली। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर