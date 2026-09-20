संजू सैमसन टी20 प्रारूप में दुनिया के बेहतरीन बल्लेबाजों में शुमार हैं और हाल ही में समाप्त हुए तीन मैचों की टी20 सीरीज में उन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ दो अर्धशतक लगाए और भारत के लिए दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बैटर रहे। संजू सैमसन ने अफगानिस्तान के खिलाफ तीसरे टी20 मैच के दौरान अपने टी20 क्रिकेट करियर के 9 हजार रन भी पूरे किए। संजू ने टी20आई में कई बेहतरीन रिकॉर्ड्स अपने नाम किए हैं और उन्होंने अब टी20आई में 200 प्लस टीम टोटल में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का कीर्तिमान भी अपने नाम किया।

संजू ने तोड़ा सूर्यकुमार यादव का रिकॉर्ड

संजू सैमसन ने अफगानिस्तान के खिलाफ तीन मैचों की टी20 सीरीज के तीसरे मैच में 50 रन की पारी खेली थी और इस दौरान उन्होंने 4 छक्के लगाए थे और इन छक्कों के दम पर उन्होंने सूर्यकुमार यादव का रिकॉर्ड तोड़ दिया और वो टी20आई में 200 प्लस टोटल में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। यानी भारत की तरफ से टी20आई में जितनी बार भी 200 प्लस का स्कोर बना है उन मैचों में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बैटर अब संजू बन गए।

संजू सैमसन ने टी20आई में 200 प्लस टीम टोटल में सबसे ज्यादा 66 छक्के लगाए हैं जबकि सूर्यकुमार यादव ने 65 छक्के जड़े हैं। रोहित शर्मा इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर 64 छक्कों के साथ मौजूद हैं जबकि अभिषेक शर्मा ने कुल 61 छक्के लगाए हैं। इस लिस्ट में 5वें नंबर पर क्विंटन डिकॉक हैं जिन्होंने 57 छक्के लगाए हैं जबकि हार्दिक पंड्या और जोस बटलर 54-54 छक्कों के साथ छठे स्थान पर हैं जबकि ग्लेन मैक्सवेल 53 छक्कों के साथ सातवें नंबर पर हैं।

200+ टीम टोटल में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले दुनिया ने टॉप-7 बैटर

◎ 66 छक्के: संजू सैमसन (20 पारियां)

◎ 65 छक्के: सूर्यकुमार यादव (27 पारियां)

◎ 64 छक्के: रोहित शर्मा (19 पारियां)

◎ 61 छक्के: अभिषेक शर्मा (18 पारियां)

◎ 57 छक्के: क्विंटन डीकॉक (17 पारियां)

◎ 54 छक्के: हार्दिक पांड्या (30 पारियां)

◎ 54 छक्के: जोस बटलर (22 पारियां)

◎ 53 छक्के: ग्लेन मैक्सवेल (18 पारियां)

संजू सैमसन हैं इशान किशन से आगे, अभिषेक शर्मा नंबर 1; एक T20I सीरीज में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले टॉप-5 भारतीय

भारत की तरफ से एक टी20आई सीरीज में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में पहले नंबर पर अभिषेक शर्मा हैं जबकि इस सूची में संजू सैमसन, इशान किशन से आगे हैं। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)