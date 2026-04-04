Most IPL Runs for Rajasthan Royals: आईपीएल के इतिहास में राजस्थान रॉयल्स पहले सीजन से जुड़ी हुई है। इस टीम ने आईपीएल का पहला सीजन 2008 में जीता भी था। अगर इस टीम के लिए लीग इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप 20 बल्लेबाजों की बात करें तो संजू सैमसन लिस्ट में नंबर 1 पर काबिज हैं। वह राजस्थान के लिए आईपीएल में 4000 से ज्यादा रन बनाने वाले भी इकलौते बल्लेबाज हैं।
वहीं इस लिस्ट में दूसरे स्थान पर अजिंक्य रहाणे मौजूद हैं। साथ ही टॉप 10 बल्लेबाजों में मौजूदा कप्तान रियान पराग और सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल शामिल हैं। राजस्थान के युवा स्टार वैभव सूर्यवंशी इस लिस्ट के टॉप 20 बल्लेबाजों में नहीं हैं। वह अभी तक राजस्थान रॉयल्स के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में 28वें नंबर पर हैं।
राजस्थान रॉयल्स ने आईपीएल 2026 से पहले रविंद्र जडेजा को अपने साथ ट्रेड किया था। जडेजा की इस टीम में वापसी हुई है। वह फ्रेंचाइजी के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में 20वें स्थान पर हैं। वहीं मौजूदा खिलाड़ियों में ध्रुव जुरेल, शिमरोन हेटमायर, रियान पराग, यशस्वी जायसवाल शामिल हैं।
यह हैं राजस्थान रॉयल्स के लिए IPL में (आईपीएल 2026 के 9वें मैच से पहले तक) सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट:-
|खिलाड़ी
|मैच
|पारियां
|नाबाद
|रन
|उच्चतम स्कोर
|औसत
|गेंदे खेली
|स्ट्राइक रेट
|100
|50
|0
|चौके
|छक्के
|संजू सैमसन
|155
|150
|18
|4219
|119
|31.96
|3002
|140.53
|2
|26
|9
|349
|197
|अजिंक्य रहाणे
|106
|99
|12
|3098
|105*
|35.60
|2533
|122.30
|2
|21
|5
|329
|60
|जोस बटलर
|83
|82
|9
|3055
|124
|41.84
|2067
|147.79
|7
|18
|6
|305
|135
|शेन वॉटसन
|84
|81
|12
|2474
|104*
|35.85
|1765
|140.16
|2
|14
|2
|244
|114
|यशस्वी जायसवाल
|68
|67
|4
|2204
|124
|34.98
|1453
|151.68
|2
|15
|4
|261
|93
|रियान पराग
|85
|73
|13
|1580
|95
|26.33
|1115
|141.70
|0
|7
|3
|112
|88
|राहुल द्रविड़
|52
|51
|2
|1324
|66
|27.02
|1216
|108.88
|0
|7
|1
|177
|11
|स्टीव स्मिथ
|50
|43
|8
|1070
|79*
|30.57
|843
|126.92
|0
|8
|1
|108
|20
|युसुफ पठान
|43
|42
|4
|1011
|100
|26.60
|627
|161.24
|1
|6
|1
|89
|61
|शिमरोन हेटमायर
|56
|50
|19
|965
|59*
|31.12
|634
|152.20
|0
|3
|2
|59
|62
|स्टुअर्ट बिन्नी
|78
|59
|19
|812
|48*
|20.30
|612
|132.67
|0
|0
|7
|62
|31
|ब्रैड हॉज
|38
|33
|14
|748
|54*
|39.36
|520
|143.84
|0
|2
|0
|61
|29
|ध्रुव जुरेल
|43
|36
|11
|698
|70
|27.92
|451
|154.76
|0
|4
|3
|55
|38
|ग्रीम स्मिथ
|25
|25
|3
|697
|91
|31.68
|617
|112.96
|0
|4
|2
|88
|9
|देवदत्त पडिक्कल
|28
|28
|1
|637
|54
|23.59
|506
|125.88
|0
|3
|1
|71
|20
|बेन स्टोक्स
|31
|31
|5
|604
|107*
|23.23
|463
|130.45
|1
|1
|3
|57
|17
|नमन ओझा
|23
|23
|3
|555
|94*
|27.75
|434
|127.88
|0
|4
|3
|53
|27
|करुण नायर
|28
|25
|2
|527
|73*
|22.91
|395
|133.41
|0
|4
|0
|57
|14
|स्वप्निल असनोडकर
|21
|21
|0
|464
|60
|22.09
|379
|122.42
|0
|2
|3
|59
|11
|रविंद्र जडेजा
|28
|22
|4
|430
|42
|23.88
|369
|116.53
|0
|0
|2
|32
|12
IPL 2026 Points Table: पंजाब किंग्स नंबर 1, RCB, MI, RR और DC को नुकसान; ये हैं ऑरेंज-पर्पल कैप लिस्ट के टॉप 5 खिलाड़ी
आईपीएल 2026 के 7वें मैच में पंजाब किंग्स ने सीएसके को 5 विकेट से हराया। इस मैच के बाद अंकतालिका में पंजाब टॉप पर और सीएसके आखिरी पायदान पर पहुंची। वहीं ऑरेंज कैप और पर्पल कैप की लिस्ट में भी फेरबदल हुआ। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर