Most IPL Runs for Rajasthan Royals: आईपीएल के इतिहास में राजस्थान रॉयल्स पहले सीजन से जुड़ी हुई है। इस टीम ने आईपीएल का पहला सीजन 2008 में जीता भी था। अगर इस टीम के लिए लीग इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप 20 बल्लेबाजों की बात करें तो संजू सैमसन लिस्ट में नंबर 1 पर काबिज हैं। वह राजस्थान के लिए आईपीएल में 4000 से ज्यादा रन बनाने वाले भी इकलौते बल्लेबाज हैं।

वहीं इस लिस्ट में दूसरे स्थान पर अजिंक्य रहाणे मौजूद हैं। साथ ही टॉप 10 बल्लेबाजों में मौजूदा कप्तान रियान पराग और सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल शामिल हैं। राजस्थान के युवा स्टार वैभव सूर्यवंशी इस लिस्ट के टॉप 20 बल्लेबाजों में नहीं हैं। वह अभी तक राजस्थान रॉयल्स के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में 28वें नंबर पर हैं।

राजस्थान रॉयल्स ने आईपीएल 2026 से पहले रविंद्र जडेजा को अपने साथ ट्रेड किया था। जडेजा की इस टीम में वापसी हुई है। वह फ्रेंचाइजी के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में 20वें स्थान पर हैं। वहीं मौजूदा खिलाड़ियों में ध्रुव जुरेल, शिमरोन हेटमायर, रियान पराग, यशस्वी जायसवाल शामिल हैं।

यह हैं राजस्थान रॉयल्स के लिए IPL में (आईपीएल 2026 के 9वें मैच से पहले तक) सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट:-

खिलाड़ीमैचपारियांनाबादरनउच्चतम स्कोरऔसतगेंदे खेलीस्ट्राइक रेट100500चौकेछक्के
संजू सैमसन15515018421911931.963002140.532269349197
अजिंक्य रहाणे10699123098105*35.602533122.30221532960
जोस बटलर83829305512441.842067147.797186305135
शेन वॉटसन8481122474104*35.851765140.162142244114
यशस्वी जायसवाल68674220412434.981453151.68215426193
रियान पराग85731315809526.331115141.7007311288
राहुल द्रविड़5251213246627.021216108.8807117711
स्टीव स्मिथ50438107079*30.57843126.9208110820
युसुफ पठान43424101110026.60627161.241618961
शिमरोन हेटमायर56501996559*31.12634152.200325962
स्टुअर्ट बिन्नी78591981248*20.30612132.670076231
ब्रैड हॉज38331474854*39.36520143.840206129
ध्रुव जुरेल4336116987027.92451154.760435538
ग्रीम स्मिथ252536979131.68617112.96042889
देवदत्त पडिक्कल282816375423.59506125.880317120
बेन स्टोक्स31315604107*23.23463130.451135717
नमन ओझा2323355594*27.75434127.880435327
करुण नायर2825252773*22.91395133.410405714
स्वप्निल असनोडकर212104646022.09379122.420235911
रविंद्र जडेजा282244304223.88369116.530023212

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आईपीएल 2026 के 7वें मैच में पंजाब किंग्स ने सीएसके को 5 विकेट से हराया। इस मैच के बाद अंकतालिका में पंजाब टॉप पर और सीएसके आखिरी पायदान पर पहुंची। वहीं ऑरेंज कैप और पर्पल कैप की लिस्ट में भी फेरबदल हुआ। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर