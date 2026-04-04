Most IPL Runs for Rajasthan Royals: आईपीएल के इतिहास में राजस्थान रॉयल्स पहले सीजन से जुड़ी हुई है। इस टीम ने आईपीएल का पहला सीजन 2008 में जीता भी था। अगर इस टीम के लिए लीग इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप 20 बल्लेबाजों की बात करें तो संजू सैमसन लिस्ट में नंबर 1 पर काबिज हैं। वह राजस्थान के लिए आईपीएल में 4000 से ज्यादा रन बनाने वाले भी इकलौते बल्लेबाज हैं।

वहीं इस लिस्ट में दूसरे स्थान पर अजिंक्य रहाणे मौजूद हैं। साथ ही टॉप 10 बल्लेबाजों में मौजूदा कप्तान रियान पराग और सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल शामिल हैं। राजस्थान के युवा स्टार वैभव सूर्यवंशी इस लिस्ट के टॉप 20 बल्लेबाजों में नहीं हैं। वह अभी तक राजस्थान रॉयल्स के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में 28वें नंबर पर हैं।

राजस्थान रॉयल्स ने आईपीएल 2026 से पहले रविंद्र जडेजा को अपने साथ ट्रेड किया था। जडेजा की इस टीम में वापसी हुई है। वह फ्रेंचाइजी के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में 20वें स्थान पर हैं। वहीं मौजूदा खिलाड़ियों में ध्रुव जुरेल, शिमरोन हेटमायर, रियान पराग, यशस्वी जायसवाल शामिल हैं।

यह हैं राजस्थान रॉयल्स के लिए IPL में (आईपीएल 2026 के 9वें मैच से पहले तक) सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट:-

खिलाड़ी मैच पारियां नाबाद रन उच्चतम स्कोर औसत गेंदे खेली स्ट्राइक रेट 100 50 0 चौके छक्के संजू सैमसन 155 150 18 4219 119 31.96 3002 140.53 2 26 9 349 197 अजिंक्य रहाणे 106 99 12 3098 105* 35.60 2533 122.30 2 21 5 329 60 जोस बटलर 83 82 9 3055 124 41.84 2067 147.79 7 18 6 305 135 शेन वॉटसन 84 81 12 2474 104* 35.85 1765 140.16 2 14 2 244 114 यशस्वी जायसवाल 68 67 4 2204 124 34.98 1453 151.68 2 15 4 261 93 रियान पराग 85 73 13 1580 95 26.33 1115 141.70 0 7 3 112 88 राहुल द्रविड़ 52 51 2 1324 66 27.02 1216 108.88 0 7 1 177 11 स्टीव स्मिथ 50 43 8 1070 79* 30.57 843 126.92 0 8 1 108 20 युसुफ पठान 43 42 4 1011 100 26.60 627 161.24 1 6 1 89 61 शिमरोन हेटमायर 56 50 19 965 59* 31.12 634 152.20 0 3 2 59 62 स्टुअर्ट बिन्नी 78 59 19 812 48* 20.30 612 132.67 0 0 7 62 31 ब्रैड हॉज 38 33 14 748 54* 39.36 520 143.84 0 2 0 61 29 ध्रुव जुरेल 43 36 11 698 70 27.92 451 154.76 0 4 3 55 38 ग्रीम स्मिथ 25 25 3 697 91 31.68 617 112.96 0 4 2 88 9 देवदत्त पडिक्कल 28 28 1 637 54 23.59 506 125.88 0 3 1 71 20 बेन स्टोक्स 31 31 5 604 107* 23.23 463 130.45 1 1 3 57 17 नमन ओझा 23 23 3 555 94* 27.75 434 127.88 0 4 3 53 27 करुण नायर 28 25 2 527 73* 22.91 395 133.41 0 4 0 57 14 स्वप्निल असनोडकर 21 21 0 464 60 22.09 379 122.42 0 2 3 59 11 रविंद्र जडेजा 28 22 4 430 42 23.88 369 116.53 0 0 2 32 12

IPL 2026 Points Table: पंजाब किंग्स नंबर 1, RCB, MI, RR और DC को नुकसान; ये हैं ऑरेंज-पर्पल कैप लिस्ट के टॉप 5 खिलाड़ी

आईपीएल 2026 के 7वें मैच में पंजाब किंग्स ने सीएसके को 5 विकेट से हराया। इस मैच के बाद अंकतालिका में पंजाब टॉप पर और सीएसके आखिरी पायदान पर पहुंची। वहीं ऑरेंज कैप और पर्पल कैप की लिस्ट में भी फेरबदल हुआ। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर