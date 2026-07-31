इशान किशन के लिए साल 2026 शानदार बीत रहा है खासतौर पर टी20 प्रारूप में वो भारत के लिए खूब रन बना रहे हैं। वैसे संजू सैमसन ने भी साल 2026 में टी20 में भारत के लिए अच्छा प्रदर्शन किया था, लेकिन टी20 वर्ल्ड कप 2026 के बाद से उनके प्रदर्शन में गिरावट आई और इसका नतीजा ये रहा था कि वो जिम्बाब्वे के खिलाफ 3 मैचों की टी20 सीरीज के लिए भारतीय टीम के बाहर कर दिए गए थे। बेशक संजू इस वक्त एक बार फिर से खराब फॉर्म से जूझ रहे हैं, लेकिन टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में वो बतौर विकेटकीपर भारत के लिए एक कैलेंडर वर्ष में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं।

संजू नंबर 1 तो इशान दूसरे स्थान पर पहुंचे

टी20आई में बतौर विकेटकीपर भारत के लिए एक साल में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड फिलहाल तो संजू सैमसन के नाम पर दर्ज है। संजू ने ये कमाल साल 2024 में किया था और बतौर विकेटकीपर भारत के लिए टी20आई में कुल 436 रन बनाए थे। अब दूसरे नंबर पर इस लिस्ट में इशान किशन आ गए हैं जिन्होंने साल 2026 में बतौर विकेटकीपर कुल 399 रन बनाए हैं। वैसे इशान ने इस साल अब तक टी20आई में भारत के लिए खेले 23 मैचों में कुल 812 रन बनाए हैं, लेकिन वो कई मैचों में शुद्ध बल्लेबाज के रूप में भी खेले थे।

टी20आई में बतौर विकेटकीपर भारत के लिए एक साल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में तीसरे नंबर पर भी संजू सैमसन हीं हैं जिन्होंने साल 2026 में कुल 377 रन बनाए हैं। हालांकि संजू ने इस साल टी20आई में भारत के लिए खेले 14 मैचों में कुल 400 रन बनाए हैं। संजू इन मैचों में से कुछ मैच में बतौर बल्लेबाज खेले थे और उनकी जगह इशान किशन ने विकेटकीपर की जिम्मेदारी निभाई थी। इस सूची में ऋषभ पंत चौथे स्थान पर हैं जिन्होंने साल 2022 में कुल 364 रन बतौर विकेटकीपर बनाए थे जबकि पांचवें स्थान पर मौजूद केएल राहुल ने साल 2020 में बतौर विकेटकीपर कुल 305 रन बनाए थे।

T20I में बतौर विकेटकीपर एक साल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय विकेटकीपर

◎ 436 रन: संजू सैमसन (2024)

◎ 399 रन: इशान किशन (2026)

◎ 377 रन: संजू सैमसन (2026)

◎ 364 रन: ऋषभ पंत (2022)

◎ 305 रन: केएल राहुल (2020)

वैभव सूर्यवंशी हैं यशस्वी से आगे, युवराज नंबर 1; T20I की पहली छह पारियों में सबसे ज्यादा 6 लगाने वाले भारतीय

भारतीय टीम के स्टार बैटर वैभव सूर्यवंशी टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट की पहली 6 पारियों में भारत की तरफ से सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में अब यशस्वी जायसवाल से ऊपर आ गए हैं। पहले स्थान पर युवराज सिंह हैं। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)