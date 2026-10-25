भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन इस वक्त अच्छी फॉर्म में हैं और न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 मैचों की टी20 सीरीज में टीम इंडिया का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। संजू ने इस टी20 सीरीज में अब तक खेले 2 मैचों में कुल 5 छक्के लगाए हैं और इसके दम पर वो टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले भारतीय विकेटकीपर बन चुके हैं और उन्होंने एमएस धोनी को पीछे छोड़ दिया।

संजू सैमसन निकले एमएस धोनी से आगे

संजू सैमसन ने कीवी टीम के खिलाफ पहले टी20 मैच में कुल 4 छक्के लगाए थे जबकि दूसरे मैच में उन्होंने एक छक्का लगाया और वो अब टी20 क्रिकेट में बतौर विकेटकीपर सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले भारतीय बन गए। संजू से पहले इस मामले में टॉप पर एमएस धोनी थे जिन्होंने बतौर विकेटकीपर टी20 में कुल 335 छक्के लगाए थे, लेकिन संजू सैमसन ने अब तक कुल 339 छक्के लगाए हैं और वो धोनी से आगे निकल गए।

टी20 में बतौर भारतीय विकेटकीपर सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में तीसरे नंबर पर ऋषभ पंत मौजूद हैं जिन्होंने अब तक कुल 240 छक्के लगाए हैं जबकि इस लिस्ट में इशान किशन चौथे स्थान पर हैं जिन्होंने कुल 226 छक्के अब तक टी20 क्रिकेट में बतौर विकेटकीपर लगाए हैं। दिनेश कार्तिक भी इस सूची में शामिल हैं और वो 5वें नंबर पर हैं जिन्होंने 223 छक्के लगाए थे तो वहीं केएल राहुल 196 छक्कों के साथ छठे स्थान पर हैं। इस लिस्ट में 7वें नंबहर पर जितेश शर्मा हैं जिनके नाम पर 140 छक्के दर्ज हैं।

टी20 में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले टॉप-7 भारतीय विकेटकीपर

◎ 339 छक्के: संजू सैमसन

◎ 335 छक्के: एमएस धोनी

◎ 240 छक्के: ऋषभ पंत

◎ 226 छक्के: इशान किशन

◎ 223 छक्के: दिनेश कार्तिक

◎ 196 छक्के: केएल राहुल

◎ 140 छक्के: जितेश शर्मा

तिलक वर्मा ने अभिषेक को पीछे छोड़ा, ग्लेन फिलिप्स नंबर 1; भारत-न्यूजीलैंड दूसरे T20 के बाद टॉप-10 बैटर-बॉलर

भारत-न्यूजीलैंड दूसरे टी20आई मैच के बाद ग्लेन फिलिप्स सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में पहले नंबर पर आ गए जबकि संजू सैमसन तीसरे नंबर पर हैं। तिलक वर्मा ने अभिषेक शर्मा को पीछे छोड़ दिया है। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)