भारत और न्यूजीलैंड के बीच टी20 सीरीज का पहला मुकाबला 22 अक्टूबर 2026 को क्राइस्टचर्च के हैग्ले ओवल में खेला गया। इस मुकाबले में भारतीय टीम ने 4 विकेट से ऐतिहासिक जीत दर्ज की। इस जीत में टीम इंडिया के लिए हीरो साबित हुए संजू सैमसन जिन्होंने 33 गेंद पर 67 रन की पारी खेली। संजू ने अपनी पारी में 8 चौके और 4 छक्के लगाए। वह सबसे ज्यादा छक्के लगाने के मामले में नंबर 1 पर पहुंचे।

भारत-न्यूजीलैंड के बीच पहले मुकाबले के बाद मौजूदा टी20 सीरीज में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाजों में संजू सैमसन नंबर 1 पर पहुंचे। वहीं नमन धीर ने भी इस मुकाबले में 15 गेंद पर नाबाद 42 रन की मैच विनिंग पारी खेली। उनके अलावा अभिषेक शर्मा ने भी 12 गेंद पर 29 रन बनाए। अभिषेक 3 छक्के लगाकर इस लिस्ट में नंबर 4 पर काबिज हुए हैं।

वहीं नमन धीर ने 42 रन की अपनी मैच विनिंग पारी में 5 चौके और दो छक्के लगाए। वह इस लिस्ट में छठे और कप्तान श्रेयस अय्यर भी दो छक्के लगाकर 7वें स्थान पर पहुंचे। वहीं एक छक्का इस मैच में लगाते हुए अक्षर पटेल ने लिस्ट में नंबर 10 पर जगह बनाई। भारतीयों के अलावा अगर न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों की बात करें तो 40 गेंद पर नाबाद 82 रन बनाने वाले ग्लेन फिलिप्स 3 छक्के लगाकर दूसरे नंबर पर हैं।

बेवोन जैकब्स ने भी 3 और फिन एलन ने 2 छक्के लगाते हुए इस लिस्ट में अपनी जगह बनाई। डैरिल मिचेल और टिम सीफर्ट भी एक-एक सिक्स इस मैच में लगाने के बाद सीरीज के टॉप 10 सिक्स हिटर्स में शामिल हो गए।

भारत-न्यूजीलैंड पहले टी20 के बाद सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले टॉप 10 बल्लेबाज

बल्लेबाज मैच पारियां रन छक्के संजू सैमसन 1 1 67 4 ग्लेन फिलिप्स 1 1 82 3 बेवोन जैकब्स 1 1 31 3 अभिषेक शर्मा 1 1 29 3 फिन एलन 1 1 45 2 नमन धीर 1 1 42 2 श्रेयस अय्यर 1 1 42 2 डैरिल मिचेल 1 1 28 1 टिम सीफर्ट 1 1 24 1 अक्षर पटेल 1 1 24 1

संजू सैमसन से आगे ग्लेन फिलिप्स, नमन धीर भी लिस्ट में, अभिषेक बाहर; भारत-न्यूजीलैंड पहले टी20 के बाद टॉप 5 बैटर-बॉलर

भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहला टी20 मुकाबला क्राइस्टचर्च में हुआ। भारतीय टीम ने 4 विकेट से ऐतिहासिक जीत दर्ज की। ग्लेन फिलिप्स नंबर 1 और संजू सैमसन नंबर 2 बल्लेबाज बने। वहीं गेंदबाजी में टॉप 5 में दो भारतीयों ने जगह बनाई। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर





