सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी टूर्नामेंट 2026-27 में संजू सैमसन की कप्तानी में केरल की टीम को अपना दूसरा लीग मैच पृथ्वी शॉ की कप्तानी वाली महाराष्ट्र की टीम के साथ खेलना है। दोनों टीमों के बीच ये मैच 16 नवंबर यानी सोमवार को खेला जाएगा। संजू सैमसन की कोशिश होगी कि वो महाराष्ट्र को हराते हुए इस सीजन में जीत का खाता खोलें, लेकिन क्या ये आसान होने वाला है क्योंकि महाराष्ट्र की टीम भी मजबूत दिख रही है।

इस टूर्नामेंट में केरल की टीम को अपने पहले मैच में मध्य प्रदेश के हाथों 5 रन से हार मिली थी जबकि महाराष्ट्र की टीम को भी पुडुचेरी के हाथों 15 रन से हार मिली थी। दोनों टीमों ने अपने-अपने पहले मुकाबले गंवा दिए थे ऐसे में दोनों ही जीत की राह पर लौटने को बेताब होंगे और ये मैच काफी रोमांचक होने वाला है, लेकिन संजू सैमसन और पृथ्वी शॉ में से कौन एक-दूसरे पर भारी पड़ेगा ये बात देखने वाली होगी।

पृथ्वी शॉ की टीम के खिलाफ केरल की संभावित प्लेइंग इलेवन

महाराष्ट्र के खिलाफ होने वाले मैच के लिए बात अगर केरल की संभावित प्लेइंग इलेवन की करें तो इसमें कप्तान संजू सैमसन मोहम्मद अजहरुद्दीन के साथ पारी की शुरुआत कर सकते हैं। संजू और अजहरुद्दीन पर टीम को अच्छी शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी होगी क्योंकि पहले मैच में दोनों ही नहीं चले थे जबकि तीसरे नंबर पर अहमद इमरान खेलते हुए नजर आ सकते हैं। सलमान निगार ने पिछले मैच में 69 रन की पारी खेली थी और वो चौथे नंबर पर खेले थे ऐसे में वो शायद इस क्रम पर खेल सकते हैं। हालांकि सलमान का बैटिंग क्रम जरूरत पड़ने पर बदला भी जा सकता है।

टीम की बैटिंग लाइनअप में इनके अलावा विष्णु विनोद, अखिल स्कारिया हो सकते हैं जबकि टीम में ऑलराउंडर की भूमिका में कार्तिक बी नायर नजर आ सकते हैं। गेंदबाजी की जिम्मेदारी बीजू नारायणन, निखिल एम, एमडी निधीश, केएम आसिफ पर हो सकती है। केरल और महाराष्ट्र की टीम को एलीट ग्रुप सी में रखा गया है। महाराष्ट्र की टीम में भी पृथ्वी शॉ, अर्शिन कुलकर्णी, साहिल पारेख और राहुल त्रिपाठी जैसे बैटर हैं तो वहीं टीम में मुकेश चौधरी, विक्की ओस्तवाल, प्रशांत चौधरी जैसे बॉलर मौजूद हैं।

महाराष्ट्र के खिलाफ केरल की संभावित प्लेइंग 11

संजू सैमसन (कप्तान), मोहम्मद अजहरुद्दीन (विकेट कीपर), अहमद इमरान, विष्णु विनोद, सलमान निजार, अखिल स्कारिया, कार्तिक बी नायर, बीजू नारायणन, निखिल एम, एमडी निधीश, केएम आसिफ।

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