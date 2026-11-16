सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में केरल की कप्तानी कर रहे संजू सैमसन ने सोमवार (16 नवंबर) को तूफानी बल्लेबाजी की। मध्य प्रदेश के खिलाफ ओपनिंग करते हुए 3 गेंद पर 4 रन बनाकर आउट हुए संजू सैमसन ने महाराष्ट्र के खिलाफ बल्लेबाजी ऑर्डर में बदलाव किया। वह चौथे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए उतरे।

संजू सैमसन ने 16 गेंद पर 3 चौके और 5 छक्के की मदद से 47 रन बनाए। उनका स्ट्राइक रेट 293.75 का रहा। विक्की ओस्टवाल की गेंद पर राहुल त्रिपाठी को कैच थमा बैठे। उन्होंने रोहन कुन्नुम्मल के साथ 26 गेंद पर 66 रन जोड़े। इस साझेदारी में संजू ने 47 रन बनाए। रोहन ने 10 गेंद पर 18 रन बनाए।

रोहन कुन्नुम्मल ने 47 गेंद पर 75 रन बनाए

रोहन कुन्नुम्मल और संजू सैमसन की साझेदारी के कारण केरल की टीम मजबूत स्थिति में पहुंच गई। हालांकि, उसकी शुरुआत अच्छी हुई थी। उसके 2 विकेट 6 ओवर में 52 रन गिर गए थे। मोहम्मद अजहरुद्दीन 1 और अहमद इमरान 12 गेंद पर 13 रन बनाकर आउट हो गए थे। रोहन कुन्नुम्मल ने 47 गेंद पर 75 रन बनाए। उन्होंने 9 चौके और 3 छक्के लगाए। 159.57 का स्ट्राइक रेट रहा।

रजत पाटीदार ने 281 के स्ट्राइक रेट से ठोके 135 रन

रजत पाटीदार की 48 गेंद पर 135 रनों की पारी के बदौलत मध्य प्रदेश ने 6 विकेट पर 250 रन बनाए। इसके जवाब में असम की 17.4 ओवर में 119 रन पर ही आउट हो गई। मध्य प्रदेश को 131 रनों से जीत मिली। टी20 में नंबर 5 या उससे नीचे बल्लेबाजी करते हुए सर्वोच्च स्कोर रजत पाटीदार के नाम हो गया। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेट डेनियल क्रिश्चियन का रिकॉर्ड तोड़ा, जिन्होंने काउंटी क्रिकेट में केंट के खिलाफ 2014 में मिडिलसेक्स के लिए 57 गेंद पर 129 रन की पारी खेली थी। पूरी खबर पढ़ें।