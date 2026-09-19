अफगानिस्तान के खिलाफ तीन मैचों की टी20 सीरीज में भारतीय ओपनर संजू सैमसन का प्रदर्शन अच्छा रहा और उन्होंने इन मैचों में दो अर्धशतकीय पारी खेली। संजू पहले मैच में नहीं चल पाए थे, लेकिन फिर दूसरे और तीसरे मैच में उन्होंने अच्छ बैटिंग की और 3 मैचों में कुल 117 रन 180.00 की स्ट्राइक रेट से बनाए। संजू ने इस टी20 सीरीज के तीसरे मैच में 50 रन की पारी खेली और वैभव को साल 2026 में टी20 में रन बनाने के मामले में पीछे छोड़ दिया।

वैभव सूर्यवंशी को संजू ने छोड़ा पीछे

अफगानिस्तान के खिलाफ तीसरे टी20 मैच में संजू सैमसन ने 50 रन की पारी खेली और वो साल 2026 में टी20 प्रारूप में रन बनाने के मामले में वैभव सूर्यवंशी से आगे निकल गए। वैभव ने साल 2026 में अब तक खेले 2 मैचों में कुल 969 रन बनाए थे जबकि संजू ने 31 मैचों में 994 रन बनाकर उन्हें पीछे छोड़ दिया और भारत की तरफ से इस साल टी20 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-8 बल्लेबाजों की लिस्ट में तीसपे नंबर पर आ गए जबकि वैभव सूर्यवंशी अब चौथे नंबर पर चले गए।

साल 2026 में टी20 क्रिकेट में भारत की तरफ से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में इशान किशन पहले नंबर पर हैं जिन्होंने 41 मैचों में 1504 रन बनाए हैं जबकि अभिषेक शर्मा दूसरे नंबर पर हैं जिन्होंने 41 मैचों में ही 1306 रन बनाए हैं। भारतीय टी20 टीम के कप्तान श्रेयस अय्यर इस लिस्ट में पांचवें स्थान पर हैं जिन्होंने अब तक खेले 27 मैचों में 857 रन बनाए हैं तो वहीं तिलक वर्मा 36 मैचों में 841 रन के साथ छठे स्थान पर हैं। शिवम दुबे 7वें तो वहीं सूर्यकुमार यादव 8वें स्थान पर हैं।

T20 में 2026 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-8 भारतीय

इशान किशन- 41 मैच- 1504 रन

अभिषेक शर्मा- 41 मैच- 1306 रन

संजू सैमसन- 31 मैच- 994 रन

वैभव सूर्यवंशी- 22 मैच- 969 रन

श्रेयस अय्यर- 27 मैच- 857 रन

तिलक वर्मा- 36 मैच- 841 रन

शिवम दुबे- 39 मैच- 772 रन

सूर्यकुमार यादव- 27 मैच- 754 रन

इशान बने नंबर 1, अभिषेक की टॉप-3 में एंट्री; 2026 में टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-10 बैटर

इशान किशन ने अफगानिस्तान के खिलाफ तीसरे मैच में 10 रन बनाए, लेकिन वो अब साल 2026 में टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बैटर बने तो वहीं अभिषेक शर्मा ने टॉप-3 में एंट्री कर ली। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)