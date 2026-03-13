संजू सैसमन के पास टी20 वर्ल्ड कप 2026 में वेस्टइंडीज, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के खिलाफ शतकीय पारी खेलने का मौका था, लेकिन वो करीब आकर चूक गए। इंग्लैंड-न्यूजीलैंड के खिलाफ तो वो 89 के स्कोर पर आउट हुए थे, लेकिन वेस्टइंडीज के खिलाफ 97 पर नाबाद रहे थे। संजू को भारतीय टीम मैनेजमेंट की तरफ से शतक लगाने का अनुरोध किया गया था, लेकिन उन्होंने इस कारण से इसे विनम्रतापूर्वक ठुकरा दिया था।

संजू ने शतक लगाने से किया था मना

स्पोर्ट्स स्टार के साथ बातचीत में टीम इंडिया के बैटिंग कोच सितांशु कोटक ने बताया कि उन्होंने संजू सैमसन से टी20 वर्ल्ड कप 2026 में कम से कम एक शतक बनाने का अनुरोध किया था। हालांकि इस स्टार विकेटकीपर-बल्लेबाज ने मजाकिया अंदाज में कहा कि अगर कोचिंग स्टाफ यह कहता है कि निजी उपलब्धियां लक्ष्य नहीं होनी चाहिए तो ये दोनों बातें एक साथ संभव नहीं हैं।

कोटक ने कहा कि मैंने संजू से कहा कि एक तो सौ (शतक) करना है। उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि एक तरफ आप कहते हैं कि यह पर्सनल माइलस्टोन के बारे में नहीं है और दूसरी तरफ आप कहते हैं कि मुझे सौ बनाना चाहिए। दोनों चीजें कैसे मुमकिन हो सकते हैं। आपको बता दें कि संजू ने तीनों बड़े मुकाबले में अपने शतक से ज्यादा टीम हित के बारे में सोचा और भारत की जीत में बड़ी भूमिका निभाई।

हमेशा तैयार रहते थे संजू सैमसन

टी20 वर्ल्ड कप 2026 के पहले पांच मैचों में से चार में संजू सैमसन को खेलने का मौका नहीं मिला, लेकिन जिम्बाब्वे के खिलाफ सुपर 8 मैच से वह टीम का रेगुलर हिस्सा बन गए। सितांशु कोटक ने बताया कि वह लगातार सैमसन से कहते रहते थे कि वह तैयार रहें क्योंकि हो सकता है कि उन्हें प्लेइंग 11 में वापस आने का मौका मिल जाए। इस पर सैमसन ने कहा कि जब भी भारतीय टीम को उनकी जरूरत होगी, वह अपना योगदान देंगे।

कोटक ने क्रिकबज पर कहा कि मैं हमेशा संजू से कहता था कि संजू, तुम्हें नहीं पता कभी-कभी दो या तीन दिनों में किसी को चोट लग सकती है या किसी खिलाड़ी की फॉर्म की दिक्कत आ सकती है या फिर टीम कांबिनेशन में भी कोई बदलाव हो सकता है इसलिए तुम्हें तैयार रहना होगा। उनके पास इतना अनुभव है फिर भी वह हंसकर कहते थे कि अरे कोत्सी भाई, चिंता मत करो। जब भी टीम को मेरी जरूरत होगी मैं अपना योगदान दूंगा।

