IND vs NZ: टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल में संजू सैमसन ने भारत के लिए अहम पारी खेली और 89 रन बनाए। इस पारी के दौरान उन्होंने 8 छक्के और 5 चौके भी जड़े। संजू इस 89 रन की पारी के दम पर अब टी20 वर्ल्ड कप के एक सीजन में भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बैटर बने साथ ही साथ टी20 वर्ल्ड कप के एक मैच में भारत की तरफ से सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले संयुक्त रूप से पहले बैटर बने।

संजू सैमसन ने कोहली को पीछे छोड़ा

संजू सैमसन ने इस टूर्नामेंट में भारत के लिए 5 मैच खेले और इस दौरान 321 रन बनाए। 321 रन बनाकर वो भारत की तरफ से टी20 वर्ल्ड कप के एक सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बैटर बने। इससे पहले ये रिकॉर्ड विराट कोहली के नाम पर दर्ज था जिन्होंने साल 2014 में कुल 319 रन बनाए थे। तीसरे इशान किशन तीसरे नंबर पर आ गए जिन्होंने इस सीजन में कुल 317 रन बनाए।

भारत की तरफ से टी20 वर्ल्ड कप के एक सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बैटर्स

321 रन – विराट कोहली (2026)

319 रन – विराट कोहली (2014)

317 रन – विराट कोहली (2026)

296 रन – विराट कोहली (2022)

273 रन – विराट कोहली (2016)

257 रन – रोहित शर्मा (2024)

242 रन – रोहित शर्मा (2026)

संजू ने की रोहित शर्मा की बराबरी

संजू सैमसन ने न्यूजीलैंड के खिलाफ फाइनल में अपनी पारी के दौरान कुल 8 छक्के लगाए और वो भारत की तरफ से टी20 वर्ल्ड कप की एक पारी में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बैटर्स की लिस्ट में रोहित शर्मा के साथ संयुक्त रूप से पहले नंबर पर आ गए। दूसरे नंबर पर भी संजू सैमसन, युवराज सिंह के साथ संयुक्त रूप से दूसरे नंबर पर हैं।

T20WC के एक मैच में भारत के लिए सबसे ज्यादा छक्के

8 छक्के – संजू सैमसन बनाम न्यूजीलैंड (2026)

8 छक्के – रोहित शर्मा बनाम ऑस्ट्रेलिया (2024)

7 छक्के – संजू सैमसन बनाम इंग्लैंड (2026)

7 छक्के – युवराज सिंह बनाम इंग्लैंड (2007)

6 छक्के – रोहित शर्मा बनाम ऑस्ट्रेलिया (2010)

6 छक्के – शिवम दुबे बनाम नीदरलैंड्स (2026)

