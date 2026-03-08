IND vs NZ: संजू सैमसन ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में 89 रन की पारी खेली और वो इस टूर्नामेंट में भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बैटर बने। एक वक्त था जब संजू सैमसन को पूछा नहीं जा रहा था, लेकिन जब उन्हें मौका दिया गया तो उन्होंने दिखा दिया कि वो क्या हैं और क्या कुछ कर सकते हैं। आइए आपको बताते हैं कि इस टूर्नामेंट में भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप 5 बैटर कौन हैं।

संजू सैमसन ने भारत के लिए बनाए सबसे ज्यादा रन

संजू सैमसन ने इस टूर्नामेंट में कुल 5 मैच खेले और इस दौरान उन्होंने कुल 161 गेंदों का सामना करते हुए भारत के लिए सबसे ज्यादा 321 रन बनाए। संजू ने इस दौरान 3 अर्धशतक लगाए और इसमें उनके बल्ले से 27 चौके और 24 छक्के भी निकले। संजू का स्ट्राइक रेट इस दौरान 199.37 का रहा। संजू का बेस्ट स्कोर इस दौरान नाबाद 97 रन रहा।

इस टी20 वर्ल्ड कप में भारत के लिए सबसे ज्यादा स्कोर बनाने वाले बैटर्स की लिस्ट में दूसरे नंबर पर इशान किशन रहे जिन्होंने 9 मैचों में 164 गेंदों का सामना करते हुए कुल 317 रन बनाए और तीन अर्धशतक भी लगाए। इशान का बेस्ट स्कोर नाबाद 77 रन रहा। इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर सूर्यकुमार यादव रहे। सूर्या हालांकि फाइनल में डक पर आउट हो गए, लेकिन उन्होंने 9 मैचों मे एक अर्धशतक की मदद से 242 रन बनाए।

भारत के लिए इस टी20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बैटर्स की लिस्ट में चौथे नंबर पर शिवम दुबे रहे जिनका बल्ला इस टूर्नामेंट में जमकर चला। शिवम दुबे ने 9 मैचों में एक अर्धशतक की मदद से 235 रन बनाए और उनका बेस्ट स्कोर इस दौरान 66 रन रहा। इस सूची में पांचवें स्थान पर हार्दिक पंड्या रहे जिन्होंने भारत के लिए खेले 9 मैचों में 217 रन 2 अर्धशतक की मदद से बनाए और उनका बेस्ट स्कोर 52 रन रहा।

टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप 5 बैटर

संजू सैमसन- 321 रन

इशान किशन- 317 रन

सूर्यकुमार यादव- 242 रन

शिवम दुबे- 235 रन

हार्दिक पंड्या- 217 रन

