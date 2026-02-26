जिम्बाब्वे के खिलाफ टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर 8 मुकाबले में संजू सैमसन को भारतीय प्लेइंग 11 में शामिल किया गया और उन्हें ओपन करने का भी मौका मिला। संजू सैमसन ने इस मैच में बेहतरीन शुरुआत की, लेकिन वो बड़ा स्कोर नहीं कर पाए। हालांकि उन्होंने जितनी देर बल्लेबाजी की जमकर रन बनाए। संजू ने इस मैच में पहले ही ओवर में छक्का लगाया और वो भारत की तरफ से टी20 वर्ल्ड कप के पहले ओवर में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बैटर बने।

संजू ने तोड़ा रोहित, इशान, मुरली विजय और यूसुफ पठान का रिकॉर्ड

संजू सैमसन ने जिम्बाब्वे के खिलाफ 15 गेंदों पर 24 रन की पारी खेली और उनका स्ट्राइक रेट इस दौरान 160.00 का रहा। संजू ने अपनी पारी के दौरान 2 छक्के और एक चौका भी लगाया। संजू ने अपनी पारी का खाता भी छक्के के साथ खोला। संजू ने ये छक्का पहली पारी के पहले ओवर की दूसरी ही गेंद पर लगाया और इस छक्के के लगाने के बाद उन्होंने एक साथ रोहित शर्मा, इशान किशन, यूसुफ पठान और मुरली विजय का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया।

संजू सैमसन अब टी20 वर्ल्ड कप में भारत की तरफ से पहले ही ओवर में 2 छक्के लगाने वाले पहले बैटर बने। संजू ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 में नामीबिया के खिलाफ पहली पारी में पहले ओवर की छठी गेंद पर छक्का लगाया था और फिर उन्होंने जिम्बाब्वे के खिलाफ पहली पारी के पहले ही ओवर की दूसरी गेंद पर छक्का जड़ा। संजू अब भारत की तरफ से टी20 वर्ल्ड कप के पहले ओवर में 2 छक्के लगाने वाले पहले बैटर बने। भारत की तरफ से टी20 वर्ल्ड कप के पहले ओवर में इससे पहले यूसुफ, मुरली, रोहित और इशान एक-एक छक्का लगा चुके हैं।

T20WC में पहले ओवर में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले भारतीय बैटर

2007 – यूसुफ पठान (बनाम मोहम्मद आसिफ, 0.4)

2010 – मुरली विजय (बनाम दौलत अहमदजई, 0.5)

2024 – रोहित शर्मा (बनाम शाहीन अफरीदी, 0.3)

2026 – इशान किशन (बनाम सौरभ नेत्रवलकर, 0.5)

2026 – संजू सैमसन (बनाम आर ट्रम्पेलमैन, 0.6)

2026 – संजू सैमसन (बनाम रिचर्ड नगारवा, 0.2)

𝐃𝐈𝐒𝐏𝐀𝐓𝐂𝐇𝐄𝐃 🚀



Sanju Samson starts the innings on a positive note! 💪



ICC Men’s #T20WorldCup 👉 SUPER 8, #INDvZIM | LIVE NOW ➡️ https://t.co/vIdZg7mGmy pic.twitter.com/TtmJRlvcR0 — Star Sports (@StarSportsIndia) February 26, 2026

ये खबरें भी पढ़ें

T20 world cup 2026 Points Table: साउथ अफ्रीका-वेस्टइंडीज मैच के बाद अंकतालिका, भारत का ऐसा है हाल