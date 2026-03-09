संजू सैमसन ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत के लिए सबसे ज्यादा 321 रन बनाए और कमाल की बात ये रही कि संजू जिन 5 मैचों में खेले उसमें भारतीय टीम को जीत मिली। इन मैचों में सुपर 8 में वेस्टइंडीज के खिलाफ, सेमीफाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ और फाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ जीत शामिल रही। संजू ने 321 रन बनाने के साथ बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया और पाकिस्तानी ओपनर साहिबजादा फरहान को पीछे छोड़ दिया।

संजू सैमसन ने फरहान को पीछे छोड़ बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड

संजू सैमसन ने भारत के लिए 321 रन बनाए और भारत को उन सभी मैचों में जीत मिली जिसमें वो खेले। इन 321 रन के साथ अब वो टी20 वर्ल्ड कप के एक एडीशन में जीते हुए मैचों में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बैटर बने। संजू सैमसन ने इसी सीजन में बनाए पाकिस्तान के ओपनर साहिबजादा फरहान का रिकॉर्ड तोड़ा। वैसे तो साहिबजादा फरहान ने सबसे ज्यादा 383 रन बनाए, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से जीते हुए मैचों में उन्होंने इस सीजन में 320 रन बनाए थे।

टी20 वर्ल्ड कप के एक सीजन में जीते हुए मैचों में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बैटर्स की लिस्ट में तीसरे नंबर पर श्रीलंका के पूर्व बल्लेबाज तिलकरत्ने दिलशान मौजूद हैं जिन्होंने साल 2009 में कुल 317 रन बनाए थे। अब इशान ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 में कुल 317 रन बनाए और वो इस मामले में दिलशान के साथ संयुक्त रूप से तीसरे नंबर पर आ गए और डेविड वार्नर को पीछे छोड़ दिया जिन्होंने साल 2021 में ऑस्ट्रेलिया के लिए जीते हुए मैचों में कुल 288 रन बनाए थे।

टी20 वर्ल्ड कप के एक सीजन में जीते हुए मैचों में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बैटर्स

321 रन – संजू सैमसन (2026)

320 रन – साहिबजादा फरहान (2026)

317 रन – तिलकरत्ने दिलशान (2009)

317 रन – ईशान किशन (2026)

288 रन – डेविड वार्नर (2021)

ये खबरें भी पढ़ें- टी20 वर्ल्ड कप 2026 में सबसे ज्यादा छक्के; संजू सैमसन रहे नंबर 1, टॉप 5 बैटर्स में तीन भारतीय शामिल

टी20 वर्ल्ड कप के एक सीजन में भारत के लिए सबसे ज्यादा रन: संजू अब कोहली से आगे, 8 छक्के लगा रोहित की बराबरी की