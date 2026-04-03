टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत की जीत के हीरो रहे संजू सैमसन का बल्ला आईपीएल 2026 में खामोश सा हो गया है। माना जा रहा था कि संजू अच्छी लय में हैं और वो सीएसके की डूबती नैया को पार लगाएंगे, लेकिन पहले दो मैचों में तो ऐसा नहीं हो पाया है। संजू सैमसन अपनी टीम के दूसरे लीग मैच में यानी पंजाब किंग्स के खिलाफ बुरी तरह से फ्लॉप रहे और जल्दी आउट होकर पवेलियन लौट गए।

संजू खुद की गलती से हुए आउट

संजू सैमसन को पंजाब किंग्स के तेज गेंदबाज जेवियर बार्टलेट ने अपनी गेंद पर आउट किया और विकेट के पीछे उनका कैच प्रभसिमरन सिंह ने लपका। इस गेंद पर संजू सैमसन खुद को बचा सकते थे, लेकिन उन्होंने गलत शॉट खेला और अपना विकेट गंवा दिया। बार्टलेट ने जो गेंद संजू को फेंकी वो फुल लेंथ थी और ऑफ स्टंप के बाहर जा रही थी। संजू चाहते तो इस गेंद को छोड़ सकते थे, लेकिन वो लेग की तरफ गए और गेंद को छेड़ दिया जिसका परिणाम ये हुआ कि गेंद बल्ले का किनारा लेती हुई विकेट के पीछे चली गई और विकेटकीपर को आसान कैच लेने का मौका मिल गया।

लगातार दूसरे मैच में भी फ्लॉप रहे संजू

संजू सैमसन ने इस सीजन का पहला मैच राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ खेला था, लेकिन इस मैच में उन्होंने 7 गेंदों पर 6 रन की पारी खेली थी और अपना विकेट गंवाकर जल्दी चले गए थे। वहीं दूसरे मैच में यानी पंजाब किंग्स के खिलाफ एक बार फिर से उन्होंने निराश किया। संजू सीएसके के लिए अपने घरेलू मैदान पर पहला मैच इस सीजन में खेलने के लिए उतरे थे, लेकिन इस मैच में उनका बल्ला नहीं चला और वो 7 गेंदों पर 7 रन बनाकर आउट हो गए। इस दौरान उन्होंने एक चौका भी लगाया और उनका स्ट्राइक रेट 100.00 का रहा।

चेपक पर संजू का खराब प्रदर्शन जारी

संजू सैमसन का चेपक के मैदान पर टी20 में अब तक का रिकॉर्ड काफी खराब रहा है और एक बार फिर से उनका ये खराब प्रदर्शन इस मैदान पर जारी रहा। संजू ने इस मैदान पर अपने 13वें टी20 मुकाबले में सिर्फ 7 रन बनाए। संजू का इस मैदान पर बेस्ट स्कोर 31 रन इन मैचों में रहा है। हालांकि उम्मीद जताई जा इस मैच में वो अपने पुराने खराब रिकॉर्ड पर पार पा जाएंगे और अच्छा स्कोर करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया।

ये खबरें भी पढ़ें

अभिषेक शर्मा ने KKR के खिलाफ 4 छक्के लगा पूरी की खास सेंचुरी, डेविड वॉर्नर की लिस्ट में हुए शामिल

रोहित, कोहली, सूर्या को 10 में मिले इतने अंक, गंभीर नंबर 1; लेग स्पिन के खिलाफ बेस्ट बैटर का पीयूष ने बताया नाम