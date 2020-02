माउंट माउंगानुई के मैदान पर टीम इंडिया ने जबरदस्त खेल दिखाया। 7 रनों से न्यूजीलैंड के हराकर भारत ने 5 मैचों की टी20 सीरीज में क्लीन स्विप कर लिया। इस आखिरी टी20 मुकाबले में भारतीय टीम ने बल्लेबाजी और गेंदबाजी में दम दिखाया लेकिन इसके अलावा एक और जिस कारण से भारतीय टीम सुर्खियों में रही वह था संजू सैमसन की कमाल फील्डिंग। संजू ने जिस अंदाज में फील्डिंग की उसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। इस युवा विकेटकीपर बल्लेबाज का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है।

दरअसल, भारतीय टीम के 164 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी न्यूजीलैंड की शुरुआत अच्छी नहीं रही। लेकिन, सीफर्ट और टेलर ने शानदार बल्लेबाजी का मुजायरा पेश किया। दोनों आतिशी लय में बल्लेबाजी करते हुए अपनी टीम को जीत की ओर ले जा रहे थे। इसी बीच मैच के 8वें ओवर में कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया।

शार्दुल ठाकुर की इस गेंद पर रॉस टेलर ने करारा शॉट लगाया और गेंद मिड विकेट बाउंड्री के बाहर जाती दिख रही थी तभी संजू सैमसन दौड़ते हुए पहुंचे और छलांग लगाकर सुपरमैन स्टाइल में गेंद को पकड़ लिया। इससे पहले की वह मैदान पर गिरते गेंद को उन्होंने बाहर यानी सीमारेखा के अंदर की ओर फेंक दिया। यह सब देखकर सभी हैरान दिख रहे थे।

Sanju samson you beauty…one of the best catch in history #bcci#icc pic.twitter.com/e6OGVnujP6

— Nishar (@nishar8686) February 3, 2020