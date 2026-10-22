न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज के पहले मुकाबले में संजू सैमसन ने 33 गेंद पर 67 रन की पारी खेली। उन्होंने साल 2026 में 8वां फिफ्टी प्लस स्कोर बनाया। इस मामले में उन्होंने इशान किशन के रिकॉर्ड की बराबरी की है। संजू ने एक साल में सबसे ज्यादा फिफ्टी प्लस स्कोर बनाने वाले भारतीयों की लिस्ट में एंट्री की है। सूर्यकुमार यादव इस मामले में नंबर 1 बल्लेबाज हैं।

संजू सैमसन ने लगातार पिछले कुछ मैचों में अच्छा प्रदर्शन किया है। वेस्टइंडीज के खिलाफ पिछली सीरीज में भी उन्होंने 82 और 56 रन की पारियां खेली थीं। अब न्यूजीलैंड के खिलाफ उन्होंने 67 रन की पारी खेली और 8 चौके व 4 छक्के लगाए। इसी साल उन्होंने टी20 वर्ल्ड कप 2026 में बेहतरीन प्रदर्शन के साथ प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड भी जीता है।

भारत के लिए एक साल में सबसे ज्यादा 50+ स्कोर बनाने वाले बल्लेबाज

11 : सूर्यकुमार यादव, 2022

सूर्यकुमार यादव, 2022 9 : विराट कोहली, 2022

विराट कोहली, 2022 9 : अभिषेक शर्मा, 2026

अभिषेक शर्मा, 2026 8 : इशान किशन, 2026

इशान किशन, 2026 8 : संजू सैमसन, 2026

भारत ने पावरप्ले में बनाया तीसरा सबसे बड़ा स्कोर

संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा ने एक बार फिर भारत को बेहतरीन शुरुआत दिलाई। अभिषेक ने 12 गेंद पर 29 रन बनाए। वहीं संजू ने 67 रन की पारी खेली। दोनों के बीच 93 रन की साझेदारी हुई। पावरप्ले में भारत ने संयुक्त रूप से तीसरा सबसे बड़ा स्कोर बनाया। भारत ने 6 ओवर में 1 विकेट पर 94 रन बनाए थे।

पावरप्ले में भारत के सबसे बड़े स्कोर (T20I में)

100/0: बनाम AFG, दिल्ली, 2026

बनाम AFG, दिल्ली, 2026 95/1: बनाम ENG, मुंबई वानखेड़े, 2025

बनाम ENG, मुंबई वानखेड़े, 2025 94/2: बनाम NZ, गुवाहाटी, 2026

बनाम NZ, गुवाहाटी, 2026 94/1: बनाम NZ, क्राइस्टचर्च, 2026

बनाम NZ, क्राइस्टचर्च, 2026 92/0: बनाम NZ, अहमदाबाद, T20 WC 2026 फाइनल

संजू सैमसन का टी20 इंटरनेशनल रिकॉर्ड

संजू सैमसन के टी20 इंटरनेशनल करियर की बात करें तो अब तक वह 78 मैचों की 70 पारियों में 11 अर्धशतक और 3 शतक लगा चुके हैं। उनके नाम 1802 रन दर्ज हैं, जिसमें 158 चौके और 107 छक्के भी शामिल हैं। टी20 इंटरनेशनल में 111 रन उनका सर्वोच्च स्कोर है।

भुवनेश्वर कुमार बने नंबर 1, टिम साउदी को छोड़ा पीछे; T20I में पावरप्ले में सबसे ज्यादा डॉट बॉल फेंकने वाले गेंदबाजों की लिस्ट

भुवनेश्वर कुमार की चार साल बाद भारतीय टीम में वापसी हुई और आते ही उन्होंने टी20 इंटरनेशनल का एक बड़ा रिकॉर्ड बना दिया। वह पावरप्ले में सबसे ज्यादा डॉट बॉल फेंकने वाले गेंदबाज बने। मगर इस मैच में एक भी विकेट वह नहीं निकाल पाए। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर





