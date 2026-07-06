इंग्लैंड सीरीज के बाद जिम्बाब्वे दौरे के लिए भारतीय टी20 स्क्वाड का ऐलान किया गया है। भारतीय चयन समिति के संजू सैमसन को इस स्क्वाड से बाहर करने के फैसले के बाद सोशल मीडिया पर एक बड़ी बहस चिढ़ गई है। संजू सैमसन को टीम से बाहर किया गया है या उन्हें आराम दिया गया है, इस पर डिबेट छिड़ चुका है। बल्कि 23 जुलाई से शुरू होने वाली इस सीरीज के लिए प्रभसिमरन सिंह को बतौर दूसरे विकेटकीपर चुना गया है।

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक बीसीसीआई के सूत्र से जानकारी मिली है कि यह फैसला इस दौरे पर युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए दिया गया है। वहीं वैभव सूर्यवंशी को इस दौरे पर आगे बढ़ाने और अधिक एक्सपोजर के लिए संजू सैमसन को ‘आराम’ देने की बात कही गई है। इसका स्पष्टीकरण यह कहते हुए दिया जा रहा है कि अगर संजू को बाहर करना होता तो आगे वह एशियाई खेलों के स्क्वाड का हिस्सा नहीं होते।

संजू को मिला आराम या किया गया बाहर?

रिपोर्ट में बीसीसीआई के सूत्र के बयान के हवाले से कहा गया,”यह बहुत खराब लगेगा कि संजू सैमसन जैसे सीनियर खिलाड़ी को इस दौरे से बाहर किया जाए। लोगों को यह याद रखना होगा कि सैमसन एशियाई खेलों के स्क्वाड का हिस्सा हैं जो सितंबर में टूर्नामेंट खेलेगा। इशान को टीम मैनेजमेंट की तरफ से बतौर विकेटकीपर ही देखा जा रहा है। वहीं खराब फील्डिंग को ध्यान में रखते हुए अच्छे फील्डर्स की तरफ भी टीम देख रही है।”

इसमें आगे यह भी बताया गया कि,”पिछले एक दशक में जिम्बाब्वे के पिछले सभी दौरों पर बेंच स्ट्रेंथ का ही इस्तेमाल किया गया है। वाशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल और हर्षित राणा को भी ब्रेक दिया गया है। बॉलिंग लाइनअप भी पूरा नया ही है।” चयनकर्ताओं और टीम मैनेजमेंट के मुताबिक सैमसन और इशान दोनों को एकसाथ टीम में लाने पर पूरे मध्यक्रम को नीचे खिसकना पड़ेगा। यही कारण ही पोजिशन बदलने से तिलक और अक्षर के प्रदर्शन पर असर पड़ा है।

जिम्बाब्वे सीरीज के लिए भारत का टी20 स्क्वाड

ENG दौरे पर गए 16 में से 7 खिलाड़ी नहीं जाएंगे ZIM, 6 नए खिलाड़ियों की एंट्री, 3 का हो सकता है इंटरनेशनल डेब्यू

भारतीय टीम का आगामी जिम्बाब्वे दौरे के लिए ऐलान हो गया है। मौजूदा इंग्लैंड दौरे पर मौजूद 7 खिलाड़ियों को इस सीरीज के लिए जगह नहीं मिली है। जबकि 6 नए खिलाड़ी जिम्बाब्वे दौरे पर नजर आएंगे, जिसमें से तीन इंटरनेशनल डेब्यू भी कर सकते हैं। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर



