राजस्थान रॉयल्स ने साल 2008 में यानी आईपीएल के डेब्यू सीजन में शेन वॉर्न की कप्तानी में चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया था, लेकिन उसके बाद ये टीम कभी चैंपियन नहीं बन पाई। आईपीएल 2026 में इस टीम की कप्तानी रियान पराग के हाथों में है, लेकिन इससे पहले इस टीम के कई कप्तान बने और कई शानदार खिलाड़ी भी इस टीम का हिस्सा रहे, लेकिन खिताबी जीत नहीं मिल पाई।

संजू सैमसन कप्तान

साल 2008 से लेकर 2025 तक के बीच राजस्थान के लिए जितने भी खिलाड़ियों ने खेला अगर उन सबमें इस टीम की ऑल-टाइम प्लेइंग इलेवन का चयन किया जाए तो कप्तान के लिए सबसे योग्य संजू सैमसन नजर आते हैं। संजू सैमसन ने राजस्थान के लिए 149 मैच खेले थे और इनमें 4027 रन बनाए थे जिसमें 2 शतक और 23 अर्धशतक शामिल हैं। इस प्लेइंग 11 में संजू सैमसन तीसरे नंबर पर सबसे परफेक्ट होंगे।

यशस्वी-बटलर ओपनर

राजस्थान की ऑल-टाइम प्लेइंग इलेवन में ओपनर के रूप में सबसे बेस्ट यशस्वी जायसवाल और जोस बटलर होंगे। यशस्वी ने इस टीम के लिए 67 मैचों में 2166 रन बनाए हैं जबकि जोस बटलर ने राजस्थान के लिए 83 मैचों में 3055 रन बनाए थे। जोस बटलर टीम के लिए विकेटकीपिंग की भी जिम्मेदारी निभा सकते हैं। इस प्लेइंग 11 में चौथे नंबर पर अजिंक्य रहाणे को रखा जा सकता है जिन्होंने 100 मैचों में कुल 2810 रन बनाए थे।

शेन वॉटसन 5वें स्थान पर

इस टीम की ऑल-टाइम प्लेइंग इलेवन में पांचवें स्थान पर शेन वॉटसन को जगह दी जा सकती है जो कई साल तक टीम की हिस्सा रहे और 78 मैचों में 2372 रन बनाए थे जिसमें 2 शतक और 14 अर्धशतक शामिल थे वहीं उन्होंने 61 विकेट भी लिए थे। वहीं छठे नंबर पर यूसुफ पठान को जगह दी जा सकती है जिन्होंने 43 मैचों में 1011 रन बनाए थे और 20 विकेट भी लिए थे। सातवें स्थान पर जेम्स फॉकनर को शामिल किया जा सकता है जिन्होंने 42 मैचों में 47 विकेट लिए थे और 382 रन बनाए थे।

शेन वॉर्न भी टीम में शामिल

इस टीम की ऑल-टाइम प्लेइंग इलेवन में स्पिनर के रूप में शेन वॉर्न जगह बनाना डिजर्व करते हैं जिन्होंने टीम को पहली बार चैंपियन बनाया था और 55 मैचों में 57 विकेट लिए थे। तेज गेंदबाज के रूप में सिद्धार्थ त्रिवेदी और मुनफ पटेल को टीम में जगह दी जा सकती है जबकि दूसरे स्पिनर के रूप में टीम में युजवेंद्र चहल का शामिल किया जा सकता है जिन्होंने राजस्थान के लिए 46 मैचों में 66 विकेट लिए थे। वैभव कमाल के बैटर हैं, लेकिन वो इस टीम के लिए अभी सिर्फ एक ही सीजन में खेला है और उन्हें और अच्छा प्रदर्शन करने की जरूरत है।

आईपीएल के लिए राजस्थान रॉयल्स की ऑल-टाइम प्लेइंग 11

यशस्वी जायसवाल, जोस बटलर (विकेटकीपर), संजू सैमसन (विकेटकीपर), अजिक्य रहाणे, शेन वॉटसन, यूसुफ पठान, जेम्स फॉकनर, शेन वॉर्न, सिद्धार्थ त्रिवेदी, मुनफ पटेल, युजवेंद्र चहल।

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