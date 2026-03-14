टीृ20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाकर प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बनने वाले संजू सैमसन आईपीएल 2026 में चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेलते हुए नजर आएंगे। संजू सैमसन ओपनर हैं और उन्होंने टी20 वर्ल्ड कप में भी बतौर ओपनर धमाल मचाया था, लेकिन सीएसके के पूर्व खिलाड़ी सुरैश रैना का मानना है कि संजू को इस सीजन में टीम के लिए ओपन नहीं करना चाहिए।

संजू सैमसन को नंबर 3 पर खेलना चाहिए

सीएसके ने संजू सैमसन को टीम में शामिल करने के लिए इस लीग की पांच बार की विजेता टीम ने रविंद्र जडेजा और सैम करन को राजस्थान रॉयल्स के साथ ट्रेड कर दिया, लेकिन टीम उन्हें किस क्रम पर बल्लेबाजी करने के लिए कहेगी यह सवाल अब भी बना हुआ है। संजू के बैटिंग क्रम के बारे में बात करते हुए रैना ने कहा कि उनके लिए नंबर 3 की पोजिशन सबसे अच्छी रहेगी और आयुष म्हात्रे और ऋतुराज गायकवाड़ ओपनर होंगे।

सीएसके की पूरी बैटिंग लाइन-अप को बैलेंस करने के लिए रैना ने सैमसन को ओपनर्स और मिडिल-ऑर्डर के बीच एक अहम कड़ी के तौर पर नंबर तीन पर रखा। रैना ने स्टार स्पोर्ट्स पर कहा कि वह इतने सालों तक राजस्थान रॉयल्स के कप्तान रहे हैं। मुझे लगता है कि यहां उनकी भूमिका साफ होगी। क्या संजू सैमसन, ऋतुराज या म्हात्रे के साथ ओपनिंग करेंगे या फिर आयुष नंबर तीन पर खेलेंगे। वैसे संजू अगर नंबर 3 पर खेलते हैं तो अच्छा होगा क्योंकि तब डेवाल्ड ब्रेविस नंबर 4 पर आएंगे।

सुरेश रैना ने नंबर 5 पर बैटिंग के लिए शिवम दुबे को रखा जबकि उन्होंने कहा कि टीम मैनेजमेंट के लिए छठा बैटिंग स्पॉट चुनना अहम होने वाला है क्योंकि कई विकल्प हैं। उन्होंने कहा कि दुबे नंबर 5 पर आएंगे, लेकिन नंबर छह पर कौन होगा और आप किसे लाते हैं। क्यो वो प्रशांतवीर होंगे या फिर अखिल हुसैन या फिर नूर अहमद। ये भी अहम होगा कि विदेशी खिलाड़ी के तौर पर कितने तेज गेंदबाज खेलने हैं।

संजू को करनी चाहिए विकेटकीपिंग

वहीं सुरेश रैना ने ये भी कहा कि टीम में विकेटकीपर के रूप में एमएस धोनी की जगह संजू सैमसन को प्राथमिकता देनी चाहिए क्योंकि केरल के रहने वाले संजू की फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है। रैना ने आगे कहा कि संजू विकेटकीपर के तौर पर टीम में होंगे। हमने देखा है कि जब उन्होंने वर्ल्ड कप में खेला था तो उन्होंने कैसा माहौल बनाया था। मुझे लगता है कि नंबर तीन पर उनकी भूमिका ज़्यादा अहम होगी क्योंकि अगर आप आयुष मात्रे और ऋतुराज को टॉप पर खेलने देते है, तो उन्हें मिडिल ऑर्डर का अनुभव मिलेगा और वे ज्यादा मजबूत दिखेंगे।

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