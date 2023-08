संजू सैमसन का बैटिंग औसत इन 4 खिलाड़ियों पर भारी, फिर भी एशिया कप के लिए हुई अनदेखी

संजू सैमसन का वनडे में बैटिंग औसत केएल राहुल, श्रेयस अय्यर और सूर्यकुमार यादव से सबसे अच्छा है। संजू को एशिया कप के लिए टीम में बतौर बैकअप प्लेयर शामिल किया है।

संजू सैमसन को एशिया कप के लिए चुनी गई टीम में जगह नहीं मिली। उनकी जगह तिलक वर्मा को चुना है। फोटो सोर्स- Screenshot

एशिया कप के लिए सोमवार को बीसीसीआई की सीनियर सेलेक्शन कमेटी ने 17 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी। इस टीम में विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन को जगह नहीं मिली, जबकि वेस्टइंडीज टूर पर अपना अंतरराष्ट्रीय डेब्यू करने वाले तिलक वर्मा को टीम में शामिल कर लिया गया। तिलक वर्मा अभी तक एक भी वनडे मैच नहीं खेले हैं और उन्हें सीधे एशिया कप की टीम में जगह दे दी गई। चयनकर्ताओं का यह फैसला सवालों के घेरे में है। मिडिल ऑर्डर में सबसे बेहतरीन बैटिंग औसत संजू का एशिया कप की टीम से संजू सैमसन को नजरअंदाज करना इसलिए भी हैरान करने वाला है कि इस वक्त टीम में मौजूद मिडिल ऑर्डर बल्लेबाजों में से उनका औसत सबसे बेहतर है। वनडे में संजू सैमसन का बैटिंग औसत 55.71 का है। उन्होंने 13 वनडे की 12 पारियों में 390 रन बनाए हैं। 86 नाबाद उनका सर्वोच्च स्कोर है। श्रेयस अय्यर, केएल राहुल और सूर्यकुमार यादव के मुकाबले संजू सैमसन का बैटिंग औसत सबसे अच्छा है। मिडिल ऑर्डर के इन बल्लेबाजों का औसत संजू के अलावा श्रेयस अय्यर का वनडे में बैटिंग औसत 46.60 का है। श्रेयस ने 42 वनडे खेले हैं, जिसकी 38 पारियों में उन्होंने 1631 रन बनाए हैं। वनडे में अय्यर ने 2 शतक भी जड़े हैं। अय्यर के अलावा केएल राहुल का वनडे में बैटिंग औसत 45.13 का है। राहुल ने 54 वनडे की 52 पारियों में 1986 रन बनाए हैं। वनडे में उन्होंने 5 शतक लगाए हैं। सूर्यकुमार यादव की बात करें तो 26 वनडे की 24 पारियों में 24.33 की औसत से 511 रन बनाए हैं। Also Read युजवेंद्र चहल को फिर मिली ‘गुगली’: 3 साल में ICC के तीसरे टूर्नामेंट में नहीं खेल पाएगा भारतीय लेग स्पिनर बैकअप प्लेयर के रूप में टीम से जुड़े हैं संजू बता दें कि एशिया कप के लिए चुनी गई टीम में संजू सैमसन को बतौर बैकअप खिलाड़ी के रूप में शामिल किया है। संजू टीम के साथ श्रीलंका जरूर जाएंगे, लेकिन वह टीम का हिस्सा तभी बन सकते हैं, जब कोई खिलाड़ी चोटिल होगा। एशिया कप के लिए चुनी गई टीम में केएल राहुल और श्रेयस अय्यर की वापसी हुई। साथ ही वेस्टइंडीज दौरे पर टी20 सीरीज में कमाल का प्रदर्शन करने वाले तिलक वर्मा को पहली बार वनडे टीम में चुना गया। तिलक वर्मा आयरलैंड दौरे पर फ्लॉप रहे हैं।

