पांच बार की चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स को आईपीएल 2026 के पहले ही मुकाबले में राजस्थान के खिलाफ हार मिली थी और इस टीम का दूसरा मैच पंजाब के साथ है। ऋतुराज गायकवाड़ की कोशिश होगी कि वो इस टीम के खिलाफ वापसी करें और जीत हासिल करें, लेकिन क्या ये आसान होगा।

राजस्थान के खिलाफ सीएसके का प्रदर्शन काफी साधारण रहा था और टीम की बल्लेबाजी व गेंदबाजी ज्यादा असरदार नहीं हो पाई थी। अब सीएसके के सामने पंजाब की टीम है जो काफी मजबूत है और वो पहला मैच भी जीत चुकी है। अब पंजाब के खिलाफ अगर सीएसके को जीत हासिल करनी है तो सीएसके की प्लेइंग 11 क्या होनी चाहिए इसके बारे में पूर्व गेंदबाजी इरफान पठान ने बताया।

सरफराज को देना चाहिए मौका

इरफान पठान ने कहा कि सरफराज खान को प्लेइंग 11 में शामिल करना चाहिए। हालांकि सरफराज खान राजस्थान के खिलाफ इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में खेले थे और उन्होंने 12 गेंदों पर 17 रन की पारी खेली थी। इरफान पठान ने अपनी इस टीम में सिर्फ 3 विदेशी खिलाड़ियों को शामिल किया और उन्होंने प्रशांतवीर को इस टीम में मौका दिया। प्रशांतवीर को सीएसके ने आईपीएल 2026 की मिनी नीलामी में 14.20 करोड़ में खरीदा था।

संजू-आयुष से करवाएं ओपन

इरफान ने इस टीम में ओपनर के रूप में संजू और आयुष का चयन किया जबकि कप्तान ऋतुराज को तीसरे नंबर पर जगह दी। उन्होंने सरफराज खान को चौथे स्थान पर रखा जबकि शिवम दुबे और कार्तिक शर्मा को 5वें व छठे स्थान पर जगह दी। उन्होंने टीम में दो ऑलराउंडर प्रशांतवीर और जेमी ओवर्टन को शामिल किया जबकि तेज गेंदबाज के रूप में मैट हेनरी और अंशुल कंबोज को टीम में जगह दी। खलील अहमद को उन्होंने टीम में 12वें खिलाड़ी के रूप में शामिल किया।

पंजाब के खिलाफ मैच के लिए इरफान ने चुनी सीएसके की प्लेइंग 11

संजू सैमसन (विकेटकीपर), आयुष म्हात्रे, ऋतुराज गायकवाड़, सरफराज खान, शिवम दुबे, कार्तिक शर्मा, प्रशांतवीर, जेमी ओवर्टन, नूर अहमद, मैट हेनरी, अंशुल कंबोज, खलील अहमद (12वें खिलाड़ी)।

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