संजू सैमसन की कप्तानी में केरल की टीम को सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2026-27 के तीसरे चरण के मुकाबले में आंध्र प्रदेश ने 29 रन से हरा दिया और सीजन के तीसरे मैच में ये केरल की दूसरी हार रही। इस मैच में संजू सैमसन ने शुरुआत तो अच्छी की, लेकिन वो बड़ी पारी नहीं खेल पाए, लेकिन आंध्र प्रदेश की तरफ से शेख रसीद और श्रीराम वेंकट राहुल ने अर्धशतकीय पारी खेलकर टीम की जीत सुनिश्चित की।

इस मुकाबले में आंध्र प्रदेश ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया था और फिर 20 ओवर में 7 विकेट पर 225 रन का बड़ा स्कोर बनाया और केरल को जीत के लिए 226 रन का टारगेट दिया। इसके जवाब में केरल की टीम ने 20 ओवर में 5 विकेट पर 196 रन बनाए और उसे हार मिली। श्रीराम वेंकट राहुल को उनकी शानदार अर्धशतकीय पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया।

संजू सैमसन नहीं खेल पाए बड़ी पारी

आंध्र प्रदेश के खिलाफ संजू ने शानदार शुरुआत की, लेकिन वो 13 गेंदों पर 26 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद टीम के मध्यक्रम के बैटर अब्दुल बासित ने 35 गेंदों पर नाबाद 70 रन की पारी खेलकर टीम को जीत दिलाने की कोशिश की, लेकिन वो इसमें सफल नहीं हो पाए। गोविन्द देव पाई ने 36 रन, विष्णु विनोद ने 13 रन जबकि सलमान निगार ने भी 13 रन की पारी खेली। आंध्र प्रदेश के लिए इस मैच में केवी शशिकांत और के एस नरसिम्हा राजू ने 2-2 विकेट लिए।

शेख रसीद-श्रीराम वेंकट राहुल ने लगाए अर्धशतक

आंध्र प्रदेश के ओपनर शेख रसीद ने केरल के खिलाफ शानदार पारी खेली और उन्होंने 39 गेंदों पर 60 रन बनाए जबकि राहुल ने 30 गेंदों पर 64 रन की शानदार पारी खेली तो वहीं मरमरेड्डी हेमंत रेड्डी ने 16 गेंदों पर 32 रन बनाए। टीम के कप्तान रिकी भुई नहीं चल पाए और वो एक रन के स्कोर पर ही आउट हो गए। इसके अलावा अश्विन हेब्बार ने 15 गेंदों पर 37 रन की पारी खेली जबकि के एस नरसिम्हा राजू 7 गेंदों पर 20 रन बनाकर नाबाद रहे। केरल के लिए एमडी निधीश ने सबसे ज्यादा 3 विकेट लिए।

आर्यवीर की बैटिंग में है पिता वीरेंद्र सहवाग की झलक, 297 रन की पारी खेलकर आए थे सुर्खियों में; U19 एशिया कप में किया कमाल

आर्यवीर सहवाग काफी हद तक अपने पिता वीरेंद्र सहवाग की तरह ही बैटिंग करते हैं, लेकिन कुछ मामलों में दोनों बिल्कुल अलग हैं। अंडर 19 एशिया कप 2026 में अपने प्रदर्शन के बाद आर्यवीर अपने पिता वीरेंद्र सहवाग की छवि से बाहर निकलते नजर आए। (इस खबर को पढ़ने के लिए क्लिक करें)