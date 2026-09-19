एशियन गेम्स 2026 से ठीक पहले भारतीय क्रिकेट टीम ने अफगानिस्तान के खिलाफ 3 मैचों की टी20 सीरीज को 3-0 से जीत लिया और इस सीरीज के जरिए टीम इंडिया ने अपनी तैयारियों को भी परखा। अफगानिस्तान के खिलाफ इस टी20 सीरीज में भारतीय टीम का प्रदर्शन संतोषजनक रहा और टीम अब बढ़े हुए मनोबल के साथ गोल्ड जीतने के इरादे से जापान में एशियन गेम्स 2026 में उतरेगी।

अफगानिस्तान के खिलाफ टी20 सीरीज में भारत के लिए सबसे अच्छी बात ये रही कि टीम के ओपनर अभिषेक शर्मा जो पहले अपनी फॉर्म से जूझ रहे थे वो पूरी तरह से लय में आ गए और उन्होंने 3 मैचों में सबसे ज्यादा 229 रन बनाए। यही नहीं अभिषेक शर्मा ने इस सीरीज के 3 मैचों में सबसे ज्यादा 22 छक्के लगाए और उन्होंने भारत की तरफ से एक टी20आई सीरीज में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का कमाल दूसरी बार किया।

एक टी20आई सीरीज में सबसे ज्यादा छक्के अभिषेक शर्मा के नाम

अभिषेक शर्मा भारत की तरफ से एक टी20आई सीरीज में सबसे ज्यादा छक्के लगाने के मामले में पहले नंबर पर हैं। अभिषेक ने साल 2026 में अफगानिस्तान के खिलाफ तो ये कमाल किया ही साथ ही साथ उन्होंने साल 2025 में भी इंग्लैंड के खिलाफ टी20आई सीरीज में 22 छक्के लगाए थे। भारत की तरफ से एक टी20आई सीरीज में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में अभिषेक शर्मा संयुक्त रूप से पहले स्थान पर हैं।

भारत की तरफ से एक टी20आई सीरीज में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले टॉप-5 बल्लेबाजों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर तिलक वर्मा हैं जिन्होंने साल 2024 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ 20 छक्के लगाए थे जबकि तीसरे नंबर पर इस सूची में संजू सैमसन हैं जिन्होंने साल 2024 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ ही टी20 सीरीज में कुल 19 छक्के लगाए थे। इस लिस्ट में चौथे नंबर पर इशान किशन हैं जिन्होंने साल 2026 में न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज में 16 छक्के लगाए थे जबकि पांचवें नंबर पर मौजूद अभिषेक शर्मा ने साल 2026 में ही न्यूजीलैंड के खिलाफ ही 15 छक्के लगाए थे।

T20I के एक सीरीज में भारत की तरफ से सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले टॉप-5 बल्लेबाज

22 छक्के- अभिषेक शर्मा बनाम अफगानिस्तान (2026)

22 छक्के- अभिषेक शर्मा बनाम इंग्लैंड (2025)

20 छक्के- तिलक वर्मा बनाम दक्षिण अफ्रीका (2024)

19 छक्के- संजू सैमसन बनाम दक्षिण अफ्रीका (2024)

16 छक्के- इशान किशन बनाम न्यूजीलैंड (2026)

15 छक्के- अभिषेक शर्मा बनाम न्यूजीलैंड (2026)

इशान बने नंबर 1, अभिषेक की टॉप-3 में एंट्री; 2026 में टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-10 बैटर

इशान किशन ने अफगानिस्तान के खिलाफ तीसरे मैच में 10 रन बनाए, लेकिन वो अब साल 2026 में टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बैटर बने तो वहीं अभिषेक शर्मा ने टॉप-3 में एंट्री कर ली। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)