भारत ने श्रेयस अय्यर की कप्तानी में मेजबान अफगानिस्तान को 3 मैचों की टी20 सीरीज के पहले दो मैचों में हराकर सीरीज पर कब्जा कर लिया है और अब भारत तीसरे मैच में जीत हासिल करके इस टीम का क्लीन स्वीप करना चाहेगी। एशिया कप 2026 से पहले भारतीय टीम चाहेगी कि वो तीसरे मैच में भी जीत दर्ज करे और बढ़े हुए आत्म विश्वास के साथ जापान रवाना हो। तीसरे मैच के लिए भारत की संभावित प्लेइंग इलेवन कैसी हो सकती है इसके बारे में आकाश चोपड़ा ने बताया।

तीसरे मैच की प्लेइंग इलेवन में बदलाव की संभावना कम

आकाश चोपड़ा ने अपने यूट्यूब चैनल पर बात करते हुए कहा कि मुझे नहीं लगता है कि तीसरे मैच के लिए भारत की प्लेइंग इलेवन में किसी भी तरह का कोई बदलाव होगा। उन्होंने आगे कहा कि अगर आपको लगता है कि अभिषेक शर्मा ने विरोधी गेंदबाजों की जमकर पिटाई कर ली है तो आप वैभव को खिला सकते हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि ऐसा होगा और पारी की शुरुआत संजू के साथ अभिषेक ही करते नजर आ सकते हैं।

आकाश चोपड़ा ने कहा कि मुझे लगता नहीं है कि बदलाव होगा, लेकिन हो सकता है कि आप जसप्रीत बुमराह को आराम करा दें पर टीम पूरी तरह से सेटल लग रही है और मैं अर्शदीप सिंह को भी नहीं टच करूंगा क्योंकि वो भी अभी बहुत ज्यादा क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। यानी आकाश चोपड़ा ने लगभग किसी भी तरह के बदलाव से इनकार कर दिया यानी उनके मुताबिक इस मैच में भी वैभव सूर्यवंशी को मौका दिए जाने की संभावना कम ही लग रही है साथ ही साथ यश ठाकुर, वाशिंगटन सुंदर को भी मौका नहीं मिलेगा।

तीसरे मैच के लिए आकाश चोपड़ा द्वारा चुनी गई भारत की संभावित प्लेइंग इलेवन

अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, इशान किशन, श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, शिवम दुबे, नितीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, रवि बिश्नोई।

इशान टॉप-10 से बाहर, अभिषेक निकले ब्रेविस से आगे; T20I में 2026 में सबसे ज्यादा सिक्स जड़ने वाले शीर्ष दस बल्लेबाज

अफगानिस्तान के खिलाफ 2 मैचों में 11 छक्के लगा चुके अभिषेक ने 2026 में टी20 मैचों में छक्के लगाने के मामले में डेवाल्ड ब्रेविस को पीछे छोड़ दिया। इस लिस्ट में वैभव टॉप-5 से जबकि इशान किशन टॉप-10 से बाहर हैं। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)