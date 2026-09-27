एशियन गेम्स 2026 में भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम श्रेयस अय्यर की कप्तानी में अपने अभियान की शुरुआत क्वार्टर फाइनल मुकाबले में अफगानिस्तान के खिलाफ करेगी। ये मैच सोमवार यानी 28 सितंबर को भारतीय समय के मुताबिक सुबह 10.00 बजे से शुरू किया जाएगा और मैच में टॉस का समय सुबह 9.30 बजे का होगा। दोनों देशों के बीच ये मुकाबला कोरोगी स्पोर्ट्स पार्क, निशिन में खेला जाएगा जिसमें भारतीय टीम की नजर मैच को जीतकर सेमीफाइनल में जगह बनाने पर होगी।

अफगानिस्तान के खिलाफ भारत की संभावित प्लेइंग इलेवन

अफगानिस्तान के खिलाफ होने वाले इस अहम मुकाबले में भारतीय टीम में तेज गेंदबाज को रूप में जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह को जगह दी जा सकती है जबकि भारतीय टी20 टीम में नितीश रेड्डी की जगह शामिल किए गए वाशिंगटन सुंदर भी प्लेइंग इलेवन में जगह बना सकते हैं। जापान में स्पिन फ्रेंडली पिच को देखते हुए भारत अपनी प्लेइंग इलेवन में सुंदर के साथ-साथ अक्षर पटेल को भी अंतिम ग्यारह में जगह दे सकता है जबकि टीम में तीसरे स्पिनर के रूप में रवि बिश्नोई जगह बना सकते हैं।

भारतीय टीम मैनेजमेंट ने पहले ही साफ कर दिया है कि अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन ही ओपनिंग के लिए पहली पसंद बने रहेंगे, इसलिए वैभव सूर्यवंशी को फिर से बेंच पर ही बैठना पड़ सकता है। 15 साल के इस खिलाड़ी ने जिम्बाब्वे के खिलाफ प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवॉर्ड जीता था, लेकिन उसके बाद से मेन इन ब्लू ने जो 4 टी20आई मैच खेले हैं उनमें से किसी में भी उन्हें खेलने का मौका नहीं मिला है। टीम के मध्यक्रम में इशान किशन, कप्तान श्रेयस अय्यर और तिलक वर्मा होंगे जबकि फिनिशर के रूप में शिवम दुबे होंगे।

अफगानिस्तान के खिलाफ भारत की संभावित प्लेइंग इलेवन

अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, इशान किशन (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, शिवम दुबे, वाशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल, रवि बिश्नोई, अर्शदीप सिंह, जसप्रित बुमराह।

एशियन गेम्स 2026 के लिए भारतीय टीम

श्रेयस अय्यर (कप्तान), अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, इशान किशन, शिवम दुबे, तिलक वर्मा, विप्रज निगम, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, रवि बिश्नोई, जसप्रीत बुमराह, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, वैभव सूर्यवंशी।

रोहित-युवराज-द्रविड़ नंबर 3, कोहली टॉप पर; वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे में भारत की तरफ से शतक लगाने वाले टॉप-5 बैटर

वेस्टइंडीज के खिलाफ विराट कोहली ने अब तक कुल 43 मैच खेले हैं और इन मैचों में उन्होंने कुल 9 शतक लगाए हैं और वो इस टीम के खिलाफ भारत की तरफ से वनडे में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बैटर भी हैं। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)