आईपीएल इतिहास में ऐसे कई विकेटकीपर रहे हैं या हैं जो अपनी टीम के लिए खूब रन बनाते हैं। ऐसे खिलाड़ियों में एमएस धोनी, संजू सैमसन, केएल राहुल, दिनेश कार्तिक, क्विंटन डिकॉक, इशान किशन जैसे खिलाड़ी शुमार हैं। इंडियन प्रीमियर लीग में अगर सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप 10 विकेटकीपर की बात हो तो इसमें एमएस धोनी पहले नंबर पर काबिज हैं। धोनी के अलावा इस लिस्ट में संजू सैमसन, इशान किशन, केएल राहुल जैसे विकेटकीपर भी हैं।

एमएस धोनी के नाम सबसे ज्यादा रन, संजू चौथे नंबर पर

आईपीएल में बतौर विकेटकीपर सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बैटर एमएस धोनी हैं। धोनी ने इस लीग में अब तक सबसे ज्यादा 5321 रन बनाए हैं। इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर दिनेश कार्तिक हैं जो अब आईपीएस से संन्यास ले चुके हैं। दिनेश कार्तिक ने इस लीग में विकेटकीपर के रूप में कुल 4463 रन बनाए थे जबकि तीसरे नंबर पर मौजूद केएल राहुल ने अब तक बौतर विकेटकीपर 3384 रन बना चुके हैं और आईपीएल में अभी उनका सफर जारी है। ऋषभ पंत 3355 रन के साथ चौथे नंबर पर हैं।

आईपीएल 2026 में संजू सैमसन चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेलते हुए नजर आएंगे, लेकिन वो इस टीम के लिए विकेटकीपिंग करेंगे या नहीं ये देखने वाली बात होगी, लेकिन इस लीग में उन्होंने विकेटकीपर के रूप में अब तक 3017 रन बनाए हैं और 5वें स्थान पर हैं। इस लिस्ट में छठे स्थान पर संजू के बाद रॉबिन उथप्पा हैं जिन्होंने विकेटकीपर के रूप में कुल 3011 रन बनाए थे जबकि सातवें नंबर पर 2976 रन बनाकर क्विंटन डिकॉक मौजूद हैं।

आईपीएल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बैटर्स की लिस्ट में 8वें नंबर पर रिद्धिमान साहा हैं जिन्होंने बतौर विकेटकीपर 2733 रन बनाए थे जबकि 2583 रन बनाकर पार्थिव पटेल 9वें तो 2069 रन बनाकर एडम गिलक्रिस्ट 10वें स्थान पर हैं। आईपीएल 2026 में पैट कमिंस की जगह हैदराबाद के कप्तान बनाए गए इशान किशन टॉप 10 में तो नहीं हैं, लेकिन वो इस लिस्ट में 1787 रन के साथ 11वें स्थान पर मौजूद हैं।

ये खबरें भी पढ़ें

श्रेयस अय्यर की पंजाब किंग्स के लिए बुरी खबर आई सामने, पहले 7 मैचों में नहीं खेल पाएगा टीम का स्टार तेज गेंदबाज

CSK की बेस्ट ओपनिंग पेयर का IPL 2026 के लिए पूर्व भारतीय खिलाड़ी ने किया चयन, नंबर 3 पर इन्हें दी जगह