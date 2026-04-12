आईपीएल 2026 में संजू सैमसन के बल्ले से पहला शतक दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ निकला। संजू की पारी के दम पर इस मैच में सीएसके को दिल्ली पर जीत भी मिली और इस भारतीय ओपनर ने अपनी इस शतकीय पारी के दम पर 4 बड़े रिकॉर्ड्स अपने नाम किए। संजू ने इस दौरान इशान के बड़े कीर्तिमान की भी बराबरी की और इस मामले में नंबर 1 भारतीय विकेटकीपर भी बने।

संजू ने की इशान की बराबरी

संजू ने दिल्ली के खिलाफ नाबाद 115 रन की पारी खेली और वो बतौर भारतीय विकेटकीपर टी20 में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बैटर भी बने। संजू ने बतौर भारतीय विकेटकीपर टी20 में 5 शतक लगाए हैं और वो इशान की भी बराबरी पर आ गए। इशान ने भी बतौर भारतीय विकेटकीपर टी20 में इतने की शतक जड़े हैं। इस लिस्ट में ऋषभ पंत और उर्विल पटेल 3-3 शतक के साथ संयुक्त रूप से दूसरे नंबर पर हैं।

टी20 में बतौर भारतीय विकेटकीपर सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले प्लेयर

05: संजू सैमसन

05: ईशान किशन

03: ऋषभ पंत

03: उर्विल पटेल

संजू ने की गिल, वार्नर, वॉटसन की बराबरी

संजू ने आईपीएल करियर का चौथा शतक लगाया और वो इस लीग में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में गिल, वार्नर और शेन वॉटसन के साथ संयुक्त रूप से 5वें नंबर पर आ गए। इस लिस्ट में विराट कोहली 8 शतक के साथ पहले नंबर पर हैं।

आईपीएल में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बैटर्स

08: विराट कोहली

07: जोस बटलर

06: क्रिस गेल

05: केएल राहुल

04: संजू सैमसन

04: शुभमन गिल

04: डेविड वॉर्नर

04: शेन वॉटसन

संजू ने की राहुल की बराबरी

संजू ने नाबाद 115 रन की पारी खेली और वो अब टी20 क्रिकेट में भारत की तरफ से सबसे ज्यादा 75 प्लस की पारी खेलने वाले बैटर्स की लिस्ट में केएल राहुल की बराबरी पर आ गए। संजू ने ऐसा 14वीं बार किया जबकि राहुल इससे पहले 14 बार ऐसा कर चुके हैं। अब दोनों संयुक्त रूप से पहले नंबर पर हैं।

टी20 में बतौर भारतीय विकेटकीपर सबसे ज्यादा 75+ की पारी खेलने वाले प्लेयर

14: संजू सैमसन

14: केएल राहुल

13: ईशान किशन

09: ऋषभ पंत

07: रिद्धिमान साहा

कोहली की बराबरी पर आए संजू सैमसन

संजू सैमसन अब 200 प्लस टीम टोटल में सबसे ज्यादा शतक लगाने के मामले में विराट कोहली की बराबरी पर आ गए। संजू ने टीम के 200 प्लस स्कोर में तीसरी बार शतक लगाया और कोहली ने भी तीन बार अब तक ऐसा किया है। इस लिस्ट क्रिस गेल और जोस बटलर 4-4 शतक के साथ पहले नंबर पर हैं।

200+ टीम टोटल में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले खिलाड़ी

4: क्रिस गेल (15)

4: जोस बटलर (23)

3: संजू सैमसन (24)

3: विराट कोहली (37)

संजू ने लगाया IPL 2026 का पहला शतक; टी20 में पूरे किए 400 छक्के, रोहित-कोहली-सूर्यकुमार की खास लिस्ट में हुए शामिल

संजू सैमसन ने दिल्ली के खिलाफ शतकीय पारी खेली और आईपीएल 2026 में शतक लगाने वाले पहले बैटर बने। उन्होंने अपनी पारी के दौरान 400 टी20 छक्के लगाने का भी कमाल किया। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)